Υπέρ της άμεσης διεξαγωγής εθνικών εκλογών τάχθηκε ο Στέλιος Πέτσας, λόγω του κλίματος που έχει διαμορφωθεί στην πολιτική ζωή τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Εγώ θα έλεγα “πρόεδρε, πάτα το, να κάνουμε εκλογές να τελειώσουμε”». Και πρόσθεσε ότι «έχω 10 ημέρες που όπου πάω συζητάμε αυτά τα θέματα που δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με αυτό που θα ήθελα να συζητάω, για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων».

Ο κ. Πέτσας εξέφρασε τη δυσφορία του για τις υποθέσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, με φόντο και τις υποθέσεις του Βαγγέλη Λιάκου και του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, εκτιμώντας ότι η διατήρηση αυτής της ατζέντας θα οδηγήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος.

«Επομένως, εγώ θα έλεγα “πρόεδρε, πάτα το, να κάνουμε εκλογές να τελειώσουμε”, δεν μπορεί να έχουμε αυτήν την ατζέντα όσον αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να είμαστε πάνω και να λέμε αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος θα μας γυρίσει σε όλους την πλάτη», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο κ. Πέτσας ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο εκλογών. Διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πρωθυπουργού, σημείωσε: «Δεν θα απέκλεια τίποτα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Όλα είναι ανοιχτά σε αυτό το κλίμα».