Στ. Παπασταύρου: Με τα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι» και το RED III ενισχύουμε την ενεργειακή Δημοκρατία

«Με το σημερινό νομοσχέδιο ανοίγουμε τον δρόμο για τα “φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι”, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειάς του», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, «η Οδηγία για τις ΑΠΕ που ενσωματώνουμε θέτει ακριβείς στόχους, θεσπίζει κανόνες, εξειδικεύει, δίνει ορισμούς, κριτήρια, επικαιροποιεί το ισχύον πλαίσιο». Πρόκειται για «ένα νομοθέτημα με το οποίο ενισχύουμε την ενεργειακή Δημοκρατία, με την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ενέργειας με διαφάνεια, και την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα», σημείωσε.

«Γι’ αυτό μιλάω για ενεργειακή Δημοκρατία. Ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους τους πολίτες. Και με το σημερινό νομοσχέδιο ανοίγουμε τον δρόμο για τα “φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι”. Τα 800W, τα οποία δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να μειώσει το κόστος ενέργειάς του, πραγματώνοντας έτσι την έννοια της ενεργειακής Δημοκρατίας», τόνισε.

Στ. Παπασταύρου: Τα μικρά φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα έχουν μία από τις μεγαλύτερες διεισδύσεις στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τα «μικρά φωτοβολταϊκά», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι «από τα 18 GW των ΑΠΕ που εισέρχονται στον ενεργειακό μείγμα μας, περίπου τα 9,2 είναι από τον ΔΕΔΔΗΕ. Δηλαδή τη χαμηλή και τη μεσαία τάση. Από αυτά, τουλάχιστον 80.000 φωτοβολταϊκά είναι μικρά φωτοβολταϊκά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αναλογικά διεισδύσεις που υπάρχει στην Ευρώπη. Απόδειξη ότι στην Ελλάδα η ενέργεια αφορά όλους, τους πολλούς και όχι τους λίγους».

Για την ευρωπαϊκή Οδηγία την οποία περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ. «Συνεπώς δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη. Κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους, και μάλιστα πρωταγωνιστούν στο ποσοστό διείσδυσης της ενέργειας, από τον ήλιο και τον άνεμο, στο μείγμα της ενέργειας. Είμαστε έβδομοι παγκοσμίως. Κάποια άλλα κράτη χρειάζονται αυτές τις απλοποιήσεις πολύ περισσότερο για να καταφέρουν να ενισχύσουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στον ενεργειακό της μείγμα», παρατήρησε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Ο στόχος ήταν και παραμένει προσιτή άφθονη ενέργεια για τους πολίτες με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα σε συνθήκες ενεργειακής ανθεκτικότητας και ασφάλειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που σχετίζονται με τις περιοχές NATURA, υπογράμμισε ότι «προσπαθούμε να βάλουμε τάξη προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής». Όπως σημείωσε, «σήμερα που μιλάμε, μέσα στο δίκτυο Νατούρα 2000 βρίσκονται ολόκληρες πόλεις: Τα Ιωάννινα, η Καστοριά, νησιά όπως η Χάλκη, η Σκόπελος αλλά και σημαντικές δημόσιες υποδομές όπως αεροδρόμια και μεγάλα και μικρότερα λιμάνια».

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, «αυτό που επιδιώκουμε είναι η εξάλειψη της αλόγιστης και άναρχης επέκτασης των οικισμών και την αποτροπή δόμησης αυθαιρέτων. Πώς γίνεται αυτό; Μέσω της δυνατότητας περιορισμένης επέκτασης του σχεδίου πόλεως αλλά με σχεδιασμό. Όχι άναρχα, όπως γίνεται τώρα. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες στο πλαίσιο του τοπικού ή ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής». «Και θυμίζω ότι υπάρχει πάντα η ασφαλιστική δικλίδα της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου γίνεται εκ νέου δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται σε λεπτομερειακό επίπεδο οι επιπτώσεις τυχόν προτεινόμενης επέκτασης του σχεδίου πόλεως στο προστατευτέο αντικείμενο της συγκεκριμένης περιοχής». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι τα ΤΠΣ και ΕΠΣ εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας: Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το ΣΤΕ αποτελεί ένα ισχυρότατο πρόσθετο εχέγγυο, που διασφαλίζει τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με την ανάγκη προστασίας της περιοχής», παρατήρησε.

«Αντί μιας κακώς εννοούμενης πολιτικής ορθότητας, που στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για την ουσιαστική προστασία της φύσης, επιλέγουμε να δούμε τα πραγματικά δεδομένα όπως είναι σήμερα, να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για μια ισορροπημένη ανάπτυξη με τάξη και κανόνες, που να ικανοποιεί τις ανάγκες τοπικού πληθυσμού, διατηρώντας όμως την ισορροπία μεταξύ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.