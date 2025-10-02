Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε προσπάθειες να συγκρατήσουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος

Στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το καλώδιο και τη συμμετοχή της Chevron και της Exxon Mobil στις έρευνες για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega ανέφερε:«Η χονδρική τιμή ανέβηκε, δύο πάροχοι που στο πράσινο τιμολόγιο είναι σχεδόν το 70%, συγκράτησαν ή και υπήρχε μια μείωση στις τιμές. Και αυτό οδηγεί σε τιμές που πάμε στις τιμές Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του ’21. Επιστρέφουμε σιγά σιγά πριν τον πόλεμο. Περάσαμε μία ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία φέτος το καλοκαίρι αυτή η ενεργειακή απόσταση μεταξύ βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και νότιας Ευρώπης έκλεισε.

Ο αλγόριθμος δεν έχει αλλάξει, αν και αυτό θα έδινε συνολικά τη λύση, όμως το καλοκαίρι μπορέσαμε και συντονιστήκαμε όταν η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είχαν ανάγκη να έρχεται ρεύμα από την Αυστρία, υπήρχαν διαχειριστές που έκαναν επιδιορθώσεις και συντήρηση δικτύου και δεν μπορούσε να έρθει το ρεύμα. Δεν υπήρχε συντονισμός, και τώρα αυτό διορθώθηκε», είπε αρχικά.

Για τις επιχειρήσεις υπογράμμισε: «Για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διυπουργική υπό τον συντονισμό του κ. Χατζηδάκη, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη βιομηχανία γιατί είναι αλήθεια ότι το ενεργειακό κόστος δεν επηρεάζει μόνο καθένα από εμάς αλλά επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικά σενάρια, βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης και τη διυπουργική συζήτηση και θα δούμε σε ποιες λύσεις θα πάμε».

Και προσέθεσε: «Οι πάροχοι έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση μετά τη ΔΕΘ, δεν είχαμε μετακύλιση της χονδρικής αύξησης στη λιανική. Ενώ τον Αύγουστο η τιμή της χονδρικής μειώθηκε και αυτό το είδαμε να μετακυλίεται στη λιανική, δεν έγινε το αντίθετο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»