Στ. Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

Άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης καθώς όπως είπε πως αν ο πρώην πρωθυπουργός θέλει “να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν τότε ας έρθει να το πει…” προσθέτοντας ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα,

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 Για την παραίτηση ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: “Προσωπικά δεν με αφορά καθόλου διότι τα πεπραγμένα του είναι γνωστά σε όλους, αυτό το οποίο με ξαφνιάζει πιο πολύ από όλα είναι ότι παραιτείται από τη Βουλή γιατί είναι δημοκρατικά απογυμνωμένη. Εγώ ξέρω ότι όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση. Πρέπει να είσαι μέσα να το παλεύεις…. υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας μπορεί να γίνει μέλος του αν επιθυμεί. Η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Πολάκης και πολλοί άλλοι πίστευαν ότι θα το έβαζα εγώ στα πόδια και βλέπετε όχι μόνο δεν το έβαλα στα πόδια, αλλά συνέχισα, επιμένω, μιλάω με τον κόσμο, οργανώνω τη χώρα”.

Και πρόσθεσε: “Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έξω υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε εντός εισαγωγικών να τα βρούμε με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαι σε ανεξάρτητη φάση, έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν τότε ας έρθει να το πει… το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα”.