Στ. Καλαφάτης: “Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας”

“Είχα την τιμή και τη χαρά να συναντηθώ σήμερα, εδώ στο Φανάρι, με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Να του παρουσιάσω τη συνεργασία μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών με στόχο τη διασύνδεση της τεχνολογικής επιστήμης με την φιλοσοφία και την ηθική. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να καταστεί ένα διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα επιτύχει. Λάβαμε την ευλογία του και προχωρούμε σε αυτές τις νέες πρωτοβουλίες”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης μετά τη συνάντησή του με την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στο Φανάρι.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, Kαθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Eυάγγελος Μπεκιάρης, ο Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Καθηγητής κ. Συμεών Πασχαλίδης, καθώς και ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία για την ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου Ηθικής, Θεολογίας και Φιλοσοφίας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, «ΙΘΟΣ» το οποίο θα λειτουργήσει ως Ινστιτούτο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με έδρα το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναγιώτατος ευλόγησε την ίδρυση του Ινστιτούτου και την λειτουργία του στους χώρους του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάπτυξης ενός γόνιμου και σταθερού διαλόγου μεταξύ της ορθοδόξου θεολογίας και παράδοσης με την σύγχρονη επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, σε μία εποχή που η εξέλιξη και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το όραμα του «ΙΘΟΣ» ως ενός διεθνούς κέντρου έρευνας και διαλόγου, το οποίο θα προωθεί τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ θεολόγων, φιλοσόφων, επιστημόνων, μηχανικών και ειδικών της τεχνολογίας, με αντικείμενο τα σύγχρονα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοηθικής, της ψηφιακής διακυβέρνησης, της ανθρώπινης ταυτότητας και των ηθικών προκλήσεων της επιστημονικής προόδου.

Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της έρευνας, την παραγωγή επιστημονικού έργου, την εκπαίδευση νέων ερευνητών και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή της ορθόδοξης θεολογικής και πατερικής σκέψης και της φιλοσοφίας στον σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό διάλογο.

Η πατριαρχική ευλογία της Α.Θ. Παναγιότητος αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πνευματική παρακαταθήκη για την έναρξη αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει δημιουργικά την πίστη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας.