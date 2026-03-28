Στ. Καλαφάτης: Με εργαλείο την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μέλλον

Στην σημασία των εργαλείων τεχνολογίας εστίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης στον χαιρετισμό του στην 20η διοργάνωση του πολύ-συνεδρίου που διοργανώνει το ka-business.gr

Το έργο της κυβέρνησης σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης είναι «εστιασμένο στην παραγωγή της νέας γνώσης, της νέας οικονομίας και με εργαλείο την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες σε μια νέα εποχή όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη», στόχος είναι «να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μέλλον» όπως εξήγησε Ο κ. Καλαφάτης μίλησε για τρεις βασικές επιλογές που πρέπει να γίνουν τις οποίες «ουσιαστικά τις τηρούμε ευλαβικά», όπως είπε.

Θωράκιση Ερευνητικών Κέντρων, συνέργειες και συνεργασίες

«Πρώτον, θωρακίζουμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τα ερευνητικά μας κέντρα. Τα ερευνητικά μας κέντρα είναι η πηγή, είναι η παραγωγή της νέας γνώσης. Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης διοχετεύονται σε όλα τα ερευνητικά κέντρα για αγορά νέων κτιρίων, ανακαίνιση υπαρχουσών υποδομών και αγορά εξοπλισμού. Ουσιαστικά, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να θωρακίσουμε τα ερευνητικά μας κέντρα για τα επόμενα 30 χρόνια», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

«Δεύτερον, προχωρούμε σε συνέργειες. Συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Συνέργειες ερευνητικών κέντρων με την τοπική αυτοδιοίκηση (δηλαδή με την κοινωνία των πολιτών), ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες και απτές λύσεις μέσα από την παραγωγή της νέας γνώσης και της νέας τεχνολογίας σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Συνέργειες της χώρας μας με μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft και η OpenAI. Συνέργειες που δίνουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούμε με αυτή τη νέα εποχή. Με την OpenAI συγκεκριμένα, έχουμε κάνει μια συνεργασία -σε πιλοτικό στάδιο- ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να μάθουν με ασφαλή και ηθικό τρόπο πώς θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη κατά την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων και να εκπαιδεύονται και οι μαθητές ώστε να μπορέσουν να κάνουν ορθή και ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο εκπαιδεύονται εταιρίες που έχουν επιλεγεί από συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, συγκεκριμένες startups, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη τους για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Επιπλέον τα ερευνητικά μας κέντρα επεκτείνουν τις δράσεις τους με σειρά παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα -π.χ. πήγαμε πριν από λίγο καιρό στη Λίμνη Πλαστήρα για να κάνουμε ένα παράρτημα του ΕΚΕΤΑ, ώστε να μπορέσουμε να δούμε επί τόπου με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε εφική την ορεινότητα», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης που εξήγησε πως έτσι γίνεται πράξη στην ουσία η περιφερειακή ανάπτυξη και μέσω των νέων τεχνολογιών»

Νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας

Η τρίτη μεγάλη στρατηγική επιλογή, που κατά την άποψή μου μπορεί να αποτελέσει και το “game changer” της επόμενης μέρας, είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και με την κατεύθυνση του εργάζεται το τελευταίο εξάμηνο μια ομάδα συστηματικά ώστε να διαμορφωθεί η δομή του νέου υπουργείου που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει αυτή την εξαγγελία. Στόχος είναι, υπό μία ενιαία “ομπρέλα”, να ενοποιηθεί ο ερευνητικός χώρος που μέχρι σήμερα είναι τμηματοποιημένος ώστε να είναι ακόμη πιο σίγουρη και ασφαλής η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα. Παράλληλα, με αυτή την κίνηση σκοπεύουμε να συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά την παραγωγή γνώσης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας (..) Η χώρα μας κάνει άλματα σε αυτόν τον τομέα και δείχνει ότι μπορεί όχι μονάχα να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, αλλά ουσιαστικά να τις διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό», ανάφερε ο κ. Καλαφάτης.

Όραμα και Στρατηγική της Περιφέρειας

Για το όραμα και τη στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μίλησε η κα. Αθηνά Αηδoνά, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

«Η θεματική του συνεδρίου είναι, πιστέψτε με, απολύτως εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό γιατί για εμάς η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη δεν αποτελούν θεωρητικές έννοιες. Είναι μια καθημερινή πρακτική. Δεν μιλάμε θεωρητικά για την καινοτομία, την κάνουμε πράξη. Δεν περιγράφουμε απλώς την ανάπτυξη, την υπηρετούμε με συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους. Και δεν αναφερόμαστε γενικά στην επιχειρηματικότητα, τη στηρίζουμε έμπρακτα με στοχευμένες πολιτικές και πόρους που πιάνουν τόπο», ανέφερε στην προσφώνησή της η κα. Αηδονά.

Χρηματοδοτήσεις και Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

«Ξεκινώντας από το πεδίο της επιχειρηματικότητας, να σας αναφέρω ότι μόλις προχθές υπέγραψα την απόφαση για τη χρηματοδότηση 291 νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 60 εκατομμύρια ευρώ. Για την υλοποίηση έργων συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης του ΕΣΠΑ «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας», ανάφερε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη δράση, μαζί με το πρόγραμμα «Κλειδί Προόδου», συνθέτουν, όπως είπε η κα. Αηδονά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου η Περιφέρεια κατευθύνει συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ σε νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις. «Στηρίζουμε συνολικά το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ. Ενισχύουμε επενδυτικά σχέδια, αναβαθμίζουμε δημόσιες ερευνητικές υποδομές, στηρίζουμε την εξωστρέφεια επιχειρηματικότητας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας», είπε η κα. Αηδονά.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διεθνείς Διακρίσεις

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως είπε η κ. Αηδονά επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας. «Σήμερα, περισσότερες από 600 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Και αυτό μεταφράζεται σε λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερες μετακινήσεις, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων που φυσικά επιστρέφουν στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι η Κεντρική Μακεδονία -και το λέω με υπερηφάνεια- συγκαταλέγεται πλέον στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της στρατηγικής μας επιλογής να καθορίσουμε την καινοτομία ως έναν από τους τρεις βασικούς αναπτυξιακούς μας πυλώνες, μαζί με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό», ανάφερε.

Σημαντικά και τα στοιχεία για το νέο ΕΣΠΑ. «Είναι γεγονός ότι στην Περιφέρεια αυτή την περίοδο υλοποιούμε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έχει γνωρίσει ποτέ η Κεντρική Μακεδονία, με πόρους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Ήδη μέσω του ΕΣΠΑ υλοποιούμε αυτή τη στιγμή 1.090 έργα σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Αφορούν λοιπόν όλη την Περιφέρειά μας και φυσικά και κάθε πολίτη. Και αγγίζουν κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή», σημείωσε η κα. Αηδονά.

Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής της ΝΔ: ενεργειακή Στρατηγική και Πράσινη Ενέργεια

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αν κοιτάξουμε τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το νέο δόγμα του “Drill, baby, drill”, της Κίνας κλπ., είναι προφανώς ότι στην ήπειρό μας η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό πολιτικό στοιχείο», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο κ. Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής της ΝΔ που τόνισε πως η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι ένα κενό γράμμα καθώς «το 1/3 του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, κατευθύνονται σε πράσινες πολιτικές με πολύ, πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα».

«Αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί. Πρέπει να σας πω δε ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία, όπου βλέπουμε το τι γίνεται με τα ζητήματα της ενέργειας, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τις δικές της ενεργειακές πηγές, που δεν θα είναι βεβαίως τα ορυκτά καύσιμα. Μακάρι να βρούμε εμείς βεβαίως κοιτάσματα στην Κρήτη και νότια της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου, αλλά δεν είναι αυτό που θα είναι το ευρωπαϊκό μέλλον. ‘Αρα λοιπόν εκεί τι θέλουμε; Θέλουμε πράσινη ενέργεια μέσα από ανανεώσιμες πηγές, προφανώς μέσα από βιοκαύσιμα, από νέες μορφές καυσίμων όπως το πράσινο υδρογόνο ή το μπλε υδρογόνο -δηλαδή από ανανεώσιμες πηγές ή από φυσικό αέριο- και βεβαίως έχει μπει στη συζήτηση, το βλέπουμε πρόσφατα και (σ.σ η κουβέντα) για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ήδη πρέπει να ξέρουμε ότι δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, και όχι χώρες κατά ανάγκη οι πιο φτωχές, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Φινλανδία, είναι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν από πυρηνική ενέργεια», ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.

Προκλήσεις για την βιομηχανία και το σύστημα ETS

«Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό στοιχείο και θα συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ βεβαίως υπάρχει μία γκρίνια από ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων, κυρίως της βιομηχανίας, που λέει ότι “Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επενδύουμε σε αυτόν τον τομέα, ενώ έχουμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν επενδύουν σε αυτό. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγαλύτερο κόστος”. Εδώ γίνεται μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το περιβόητο ETS, το οποίο ξαναμπήκε στο τραπέζι τώρα και πώς αυτό χρειάζεται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να διατηρήσουμε μία πορεία, να το πω έτσι, βιώσιμης ανάπτυξης, παράλληλα όμως χωρίς να οδηγήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, που πολλοί έφυγαν και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και το Νέο Πλαίσιο (2028-2034)

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και σε βασικά προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, ποια είναι, όπως και στο νέο πλαίσιο το οποίο συζητιέται για τον νέο προϋπολογισμό καθώς, σημείωσε, γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα εκεί για δομικές αλλαγές. «Είχαμε ένα ταμείο ας πούμε για την πράσινη ανάπτυξη, το οποίο χρηματοδοτούσε επιχειρήσεις. Ένα ταμείο για τη δημόσια υγεία. Ένα ταμείο το οποίο προωθούσε την καινοτομία στον αμυντικό τομέα -δεν εννοώ για τις απευθείας ενισχύσεις, για τον πρώτο πυλώνα. Όλα αυτά λοιπόν ή το πρόγραμμα Horizon. Όλα αυτά λοιπόν, η πρόταση που γίνεται τώρα είναι να ενοποιηθούν. Δηλαδή να μην έχουμε διάφορα σκόρπια, αλλά πώς ας πούμε οι πράσινες πολιτικές ή οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν μια οριζόντια πολιτική. Δηλαδή οτιδήποτε προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση να έχει αυτά τα στοιχεία: του digital και του πράσινου», ανέφερε.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ σημείωσε πως το 1/3 του νέου προϋπολογισμού, που είναι δύο τρισεκατομμύρια, τα περίπου 650 δισεκατομμύρια, θα κατευθυνθούν στην συγκεκριμένη κατεύθυνση και με ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις, προγράμματα που έχουν ξεκινήσει ήδη, ειδικά το πρόγραμμα Scale-up Europe το οποίο θα έχει πέντε δισεκατομμύρια για επιχειρήσεις μικρές οι οποίες θέλουν να μεγαλώσουν. «Και βεβαίως μέσα από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε, προκειμένου ακριβώς να κατευθυνθούν χρήματα σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να μεγαλώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη, θα δείτε ότι στις 50 πρώτες επιχειρήσεις τεχνολογικές παγκοσμίως, μόνο τέσσερις είναι ευρωπαϊκές», σημείωσε.