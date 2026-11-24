Τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, στα νοσοκομεία, στο κυκλοφοριακό και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, ανέδειξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην ανοιχτή εκδήλωση του ΕΚΕΤΑ «Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, συμμετείχαν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Δωρεάν «κλειδί» γνώσης για κάθε σπίτι ο Εθνικός Οδηγός «AI για Όλους»

Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από τις πρώτες χώρες που διαθέτει και υλοποιεί μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική για την ΤΝ, πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό AI Act και μέσα από τη συνέργεια της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνηςκαι του Υπουργείου Ανάπτυξης με την επιστημονική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τον Πρακτικό Οδηγό Επικοινωνίας «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους» (ai.gov.gr/ai–for–all–guide/), που συνέταξε ομάδα κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων υπό τον συντονισμό του Δρ. Γιάννη Ασσαέλ, με τη στρατηγική καθοδήγηση του ιδίου, του κ. Μαστρογεωργίου και του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός, ο Οδηγός διατίθεται 100% δωρεάν, χωρίς να απαιτεί προηγούμενη τεχνική γνώση και περιλαμβάνει 8 κατηγορίες εφαρμογών και πάνω από 25 πρακτικά παραδείγματα -από τη βοήθεια στη μελέτη των μαθητών και τον εντοπισμό ύποπτων SMS μέχρι την αναβάθμιση υπηρεσιών στον τουρισμό και την αγροδιατροφή. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στους τρεις κανόνες ασφαλείας: επαλήθευση των απαντήσεων, καμία ανάρτηση προσωπικών ή ιατρικών δεδομένων σε δημόσιες πλατφόρμες και ενεργή γονική εποπτεία για τους ανηλίκους. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση που διαπερνά οριζόντια όλες τις δράσεις μας. Δεν πρέπει ούτε να την αγιοποιούμε, ούτε να τη δαιμονοποιούμε. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως εργαλείο». «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο· ήρθε για να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του.Δουλειά της Πολιτείας είναι να δώσει το κλειδί αυτής της γνώσης δωρεάν σε κάθε σπίτι, με σαφείς κανόνες ασφαλείας, ώστε κανένας πολίτης να μη μείνει πίσω»,τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαφάτης.

Το ΕΚΕΤΑ 4Ο στην Ευρώπη: Από το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΕΚΕΤΑ -το οποίο κατατάσσεται στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πόρων έρευνας και ΤΝ, αναπτύσσοντας υποδομές αιχμής όπως το AI Nucleus και τοmyCERTH.ai– ο Υφυπουργός Ανάπτυξης εστίασε στις χειροπιαστές λύσεις που παράγονται στην πόλη:

Κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης: Αξιοποίηση αλγορίθμων και δεδομένων πραγματικού χρόνου από το ΕΚΕΤΑ για την έξυπνη διαχείριση της κίνησης – μια τεχνογνωσία που γεννιέται στην πόλη και μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις .

Υγεία & Πολιτική Προστασία: Εφαρμογές ΤΝ που επιταχύνουν την έγκαιρη ιατρική διάγνωση και ενισχύουν την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στήριξη ΜμΕ & Έρευνας: Διασύνδεση της έρευνας με την αγορά μέσω του προγράμματος«Ερευνώ – Καινοτομώ», των ενισχυμένων φορολογικών κινήτρων (έως 315%) για δαπάνες R & D , της ενίσχυσης των τεχνοβλαστών ( spin – offs ) και της δημιουργίας του Thess INTEC .

«Στη Θεσσαλονίκη δεν μιλάμε θεωρητικά για την καινοτομία – την παράγουμε. Με το ΕΚΕΤΑ στην 4η θέση της Ευρώπης, λύσεις όπως η έξυπνη διαχείριση του κυκλοφοριακού γεννιούνται στην πόλη μας και γίνονται πρότυπο για όλη τη χώρα, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας αποκτούν σήμερα νέα όπλα παραγωγικότητας», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΕΤΑ και της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, παρουσίασε τις ερευνητικές επιδόσεις και τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης του Κέντρου που διασυνδέουν την επιστημονική αριστεία με την κοινωνία και την αγορά, ενώ ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, ανέλυσε τις παγκόσμιες τάσεις, τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2030+.

«Η Θεσσαλονίκη αφήνει οριστικά πίσω της τον ρόλο του θεατή»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Καλαφάτηςσυνέδεσε το τεχνολογικό άλμα της χώρας με το συνολικό κυβερνητικό έργο που αλλάζει την εικόνα της Θεσσαλονίκης: από τη λειτουργία του Μετρό και την πρόοδο του FlyOver, μέχρι τις μεγάλες επενδύσεις στην αναβάθμιση των νοσοκομείων της πόλης και το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

«Η Θεσσαλονίκη αφήνει οριστικά πίσω της τον ρόλο του θεατή. Με σχέδιο, με σύγχρονες υποδομές και με αιχμή την έρευνα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πόλη μας μπαίνει μπροστά», κατέληξε ο κ. Καλαφάτης.