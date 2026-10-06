Στ. Καλαφάτης: Η καινοτομία παράγει νέο πλούτο προς όφελος όλης της κοινωνίας

Τους βασικούς άξονες της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού συνεδρίου «Clusters Meet Regions» στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και της διευθύντριας της DG GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ‘Αννα Αθανασοπούλου.

Στην ομιλία του, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν τους θεμελιώδεις πυλώνες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής ισχύος, της βιομηχανικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο υφυπουργός σημείωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη με οδηγό την καινοτομία δεν είναι μια ακαδημαϊκή άσκηση -είναι η πλέον αποτελεσματική κοινωνική πολιτική της εποχής μας. Δημιουργεί ποιοτικές, ανθεκτικές θέσεις εργασίας, προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές στο επιστημονικό μας δυναμικό και μετατρέπει το brain drain σε μόνιμο braingain. Προσφέρει λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, χτίζει ανταγωνιστικότητα και φέρνει νέο πλούτο προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας».

Παρουσιάζοντας τον δομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα:

Ιστορικό ρεκόρ δαπανών R&D: Οι συνολικές εθνικές δαπάνες έφτασαν τα 3,66 δισεκ. ευρώ (1,54% του ΑΕΠ), σημειώνοντας αύξηση 67,7% σε σύγκριση με το 2018.

Περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης διοχετεύονται για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των κτιριακών, ψηφιακών και επιστημονικών υποδομών των Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα.

300 εκατ. ευρώ στο «Ερευνώ – Καινοτομώ», σε συνδυασμό με στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για επιχειρηματική Ε&Α και Τεχνητή Νοημοσύνη, γεφυρώνεται το ιστορικό χάσμα μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας.

Θεσμική μεταρρύθμιση: Ενεργοποίηση του ΕΣΕΤΕΚ και των εξειδικευμένων Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) ως στρατηγικής πυξίδας για τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά.

Εστιάζοντας στον κεντρικό θεματικό πυρήνα του ευρωπαϊκού συνεδρίου, ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι η εθνική στρατηγική είναι αμιγώς πολυκεντρική: «Η Αττική αποτελεί την οικονομική μας αιχμή, παράγοντας το 47% του ΑΕΠ και φιλοξενώντας 12 από τα 22 εγγεγραμμένα clusters της χώρας. Όμως η πραγματική καινοτομία δεν μπορεί να είναι συγκεντρωτική. Η Αττική λειτουργεί ως η κύρια Διεθνής Πύλη μας, αλλά η ισχύς της οφείλει να πολλαπλασιάζει τα οικοσυστήματα και στις 13 ελληνικές περιφέρειες -από τους τεχνολογικούς κόμβους της πόλης μου, της Θεσσαλονίκης, και το Thess INTEC, μέχρι τα οικοσυστήματα βιοτεχνολογίας της Κρήτης, τα clusters πράσινης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και τους αναδυόμενους τεχνολογικούς πυρήνες στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο».

«Η Ελλάδα δεν εξάγει πλέον μόνο επιστημονικό ταλέντο, όπως κάποτε. Αντίθετα, προσελκύουμε νέους επιστήμονες, επενδυτές και ερευνητές. Κρατάμε στη χώρα μας τα πιο λαμπρά μυαλά, εξάγουμε τεχνολογικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και προσελκύουμε επενδύσεις κλίμακας».

Ο υφυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του απευθύνοντας πρόσκληση άμεσης πολιτικής εφαρμογής προς τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τη διευθύντρια της DG GROW, ‘Αννα Αθανασοπούλου και τους ευρωπαϊκούς φορείς λέγοντας: «Σας καλώ να δικτυωθείτε και να συμφωνήσετε αυτές τις δύο ημέρες, αλλά κυρίως να καταγράψετε συμπεράσματα για την επόμενη περίοδο. Και σας προσκαλώ να συναντηθούμε αμέσως μετά το συνέδριο, για να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε αυτά τα συμπεράσματα εφαρμόσιμη πολιτική».