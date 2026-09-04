Στ. Καλαφάτης: Η ανάπτυξη είναι 100% η πιο φιλολαϊκή κοινωνική πολιτική

«Η ανάπτυξη είναι 100% η πιο φιλολαϊκή κοινωνική πολιτική. Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης. Μετεξελίσσουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας εντάσσοντας όλο και περισσότερο το κομμάτι των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να την εντάξουν στον πυρήνα της λειτουργίας τους», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξη στο ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ studio 2026 που πραγματοποιείται με αφορμή τη φετινή ΔΕΘ.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση με δέκα φορές μεγαλύτερη επίδραση και δέκα φορές μεγαλύτερες ταχύτητες», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης και συμπλήρωσε: «Ήδη, ένα νέο καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο ύψους 150 εκατ. ευρώ αφορά στην ΤΝ και στηρίζει τις επιχειρήσεις που θα την χρησιμοποιούν».

«Επενδύουμε στην έρευνα. Θέλουμε επιστήμονες υψηλού κύρους. Θέλουμε να κρατήσουμε τους επιστήμονές μας, σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο στη Πατρίδα μας και γι΄αυτό επενδύουμε γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια στη βασική έρευνα μέσα από το ΕΛΙΔΕΚ που υποστηρίζει Έλληνες επιστήμονες», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζοντας ότι: «Η έρευνα μέσα από την καινοτομία και η σύγχρονη ανάπτυξη -που ταυτίζεται με τις νέες τεχνολογίες- είναι ένα πατριωτικό έργο. Είναι έργο που αφορά όλους μας. Που αφορά στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Είναι χρέος μας να εντάξουμε την έρευνα και την καινοτομία στον πυρήνα των παραγωγικών μας μοντέλων. Αυτό στην Κυβέρνηση το κάνουμε ήδη δίνοντας για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στο R&D».

«Το 50% του νέου Αναπτυξιακού Νόμου κατευθύνεται σε επενδύσεις της Βόρειας Ελλάδας- Δημιουργούν περισσότερες από 5.000 νέες θέσεις εργασίας»

Αναφερόμενος στη στήριξη της Βιομηχανίας και τη σύνδεσή της με την Καινοτομία, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε τη βιομηχανία και επιδιώκουμε τη σύνδεσή της με την επιστημονική έρευνα κυρίως μέσα από τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας αλλά και μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο, το 50% του οποίου κατευθύνεται σε επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, επενδυτικά σχέδια περίπου 1 δις ευρώ που φέρνουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Καλαφάτης επισήμανε μάλιστα ότι: «Έχουμε αύξηση των εργαζομένων στις βιομηχανίες. Θέλουμε, φυσικά, καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αμοιβές και περισσότερη σύγκλιση του παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος -που έχει πολύ υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά- με την επιχειρηματικότητα».

Αναφερόμενος στο μέλλον της Έρευνας ο κ. Καλαφάτης χαρακτήρισε Game Changer για την επόμενη τετραετία τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. «Μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την οποία έχει εξαγγείλει πριν από 10 μήνες και μια ομάδα εργασίας -στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω- από ακαδημαϊκά και πολιτικά στελέχη εργαζόμαστε γι΄αυτό. Στόχος μας είναι η ενοποίηση του χώρου της έρευνας και η αποτελεσματικότερη διασύνδεσή της με τη Βιομηχανία και την παραγωγή», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας, τέλος, για την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα. Γυρίζει σελίδα. Και αυτό δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα, είναι συγκεκριμένες πολιτικές με συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφορούν κυρίως θέματα υποδομών και ποιότητας ζωής, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Fly Over, ο εκσυγχρονισμός του στόλου των αστικών συγκοινωνιών και η αγορά νέων φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων και πολλές άλλες δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο νέο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης του 2030».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ