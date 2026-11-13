Στ. Καλαφάτης: H κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία με μόνιμα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ

Ουφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών με μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη τα κράτη προβαίνουν σε περικοπές δαπανών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο FLASH 99,4 της Θεσσαλονίκης είπε: «H Κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών. Τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προβαίνουν σε περικοπές δαπανών, εμείς καταφέρνουμε και στηρίζουμε την κοινωνία μέσα από μόνιμα μέτρα ύψους 2,2 δισεκ. ευρώ, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό το κάνουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα εισοδήματα των πολιτών χωρίς να διαταράσσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και χωρίς να διακυβεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας».

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: «Τα ζητήματα της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης δεν είναι απότοκο κακής δημόσιας πολιτικής. Απασχολούν όλη την Ευρώπη και είναι αποτέλεσμα των δυσμενών συνεπειών των πολεμικών συρράξεων». «Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «φροντίζουμε, όμως, να δίνουμε ανάσες στην κοινωνία, να μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, να καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή και να ενισχύουμε την οικονομία μέσα από την ανάπτυξη -η οποία κινείται με ρυθμούς διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου- δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Ερωτώμενος εάν είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας για την Κυβέρνηση ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η τελική αξιολόγηση και η διαμόρφωση της κρίσης από τον ελληνικό λαό θα επηρεασθεί από τρεις παράγοντες: Πρώτος είναι η αξιοπιστία. Κατά πόσο δηλ. η πολιτική δύναμη που διεκδικεί να ξανακυβερνήσει ολοκλήρωσε όσα εξήγγειλε. «Το είπαμε, το κάναμε», δεν είναι ένα επικοινωνιακό μότο, είναι μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Δεύτερος παράγοντας είναι η διαχείριση κρίσεων. Σε δύσκολους καιρούς, γεωπολιτικών αναταράξεων με πολλούς αστάθμητους παράγοντες η Νέα Δημοκρατία απέδειξε στην πράξη ότι είναι η δύναμη που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις. Το απέδειξε στην υβριδική κρίση στον Έβρο -πριν από έξι χρόνια-, την κρίση δημόσιας υγείας, την πληθωριστική και την ενεργειακή κρίση», τόνισε ο Υφυπουργός.

«Τρίτος παράγοντας» πρόσθεσε, «είναι το κατά πόσο οι πολιτικές δυνάμεις και οι επικεφαλής τους μπορούν να μιλήσουν με όρους μέλλοντος, με αυτό που έρχεται και αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε: «Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να μετατρέψει το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας ώστε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία και για τα επόμενα χρόνια. Στα τρία αυτά πεδία θεωρώ ότι θα γίνει και η τελική αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «που πιστεύω ότι θα είναι θετική για τη Νέα Δημοκρατία», σημειώνοντας ότι: «Στρατηγικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ένας στόχος δύσκολος αλλά θεωρώ εφικτός», τόνισε.

Μιλώντας για την εξέλιξη των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης ο Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Βασικό μέλημά μας είναι να δώσουμε στην πόλη -μετά από χρόνια- όσα αξίζει και δικαιούται για να μπορέσει να γίνει μια λειτουργική και φιλόξενη πόλη με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η βασική γραμμή, η επέκταση στην Καλαμαριά και οι πρόδρομες εργασίες επέκτασης στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, το fly over, τα δύο νέα νοσοκομεία, το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες με τη συμβολή του Ιδρύματος Νιάρχος αλλά και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το νέο «Θεαγένειο» στο στρατόπεδο Καρατάσιου, θα είναι τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Και μια σειρά άλλων έργων υποδομής και αναπλάσεις που πραγματικά αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη του 2030. Αυτά είναι έργα που τα βλέπουν καθημερινά να υλοποιούνται οι πολίτες», τόνισε κ. Καλαφάτης.

Και πρόσθεσε: «Ένας ακόμη στόχος για μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε έναν κόμβο καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης. Στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, η Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο διότι διαθέτει όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το ΕΚΕΤΑ και ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα startup επιχειρήσεων. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα επενδύοντας σε βασικές υποδομές αλλά και στην οικονομία της γνώσης», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.