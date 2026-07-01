Στ. Καλαφάτης για εμπρηστικές επιθέσεις: Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται

«Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, τα ξημερώματα, σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες καταδικάζουμε τις εγκληματικές εμπρηστικές επιθέσεις στις οικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Θρασύδειλοι κουκουλοφόροι δεν τρομοκρατούν και δεν εκφοβίζουν κανέναν. Η ανομία βρίσκει την κοινωνία απέναντι», τονίζει ο κ. Καλαφάτης.