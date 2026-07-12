Στ. Καλαφάτης από το Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο Δουβλίνο: «Ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία για την καινοτομία και ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων της Βόρειας Ελλάδας»

Στις εργασίες της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας (εσωτερική αγορά και βιομηχανία), που διεξάγεται στο Δουβλίνο υπό την Ιρλανδική Προεδρία, συμμετέχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων βρίσκεται η ανάληψη συντονισμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ΕΕ, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας.

Κινητοποίηση Κεφαλαίων και Στήριξη των Scale–ups

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, η οποία επικεντρώθηκε στην κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης για τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (scale-ups), ο κ. Καλαφάτης ανέδειξε την ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες κατά τη μετάβασή τους από το στάδιο των start-ups. Βάσει των πρόσφατων ευρωπαϊκών μελετών, το έλλειμμα αυτό αναγκάζει πολλές δυναμικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν κεφάλαια εκτός ΕΕ, επηρεάζοντας αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, καθώς και η ανάπτυξη στοχευμένων μηχανισμών για προσέλκυση και ανάπτυξη ιδιωτικών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). Σημείωσε, παράλληλα, ότι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την ευθυγράμμιση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και υποδομές.

Απλούστευση της Ενιαίας Αγοράς και Πράσινη Μετάβαση

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των δέκα πιο επίμονων φραγμών που κατακερματίζουν την εσωτερική αγορά –των λεγόμενων “Terrible Ten”– με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών για τους πολίτες.

«Λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερες τιμές για επιχειρήσεις και πολίτες»

Προσερχόμενος στον χώρο της διάσκεψης, ο κ. Καλαφάτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης: “Προσέρχομαι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας με τρεις σαφείς προτεραιότητες για την Ελλάδα:

Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση των scale–ups. Πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, να συμβάλλουμε με δημόσιους πόρους και να ανταμείψουμε το υψηλότερο ρίσκο, ώστε η ευρωπαϊκή καινοτομία να μένει και να αναπτύσσεται στην Ευρώπη.

Η δεύτερη αφορά την απλούστευση της Ενιαίας Αγοράς. Είναι ώρα πλέον να γκρεμίσουμε τα πιο επίμονα γραφειοκρατικά εμπόδια που φρενάρουν τις επιχειρήσεις μας, τα “Terrible Ten” και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε καλύτερες τιμές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η τρίτη αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και υποδομές σε κάθε περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε νέα ώθηση σε δυναμικά περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, όπως είναι αυτό της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι κοινή μας ευθύνη και η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα.”

Διασφάλιση της Περιφερειακής Συνοχής

Ο κ. Καλαφάτης έκλεισε τις παρεμβάσεις του επισημαίνοντας ότι η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας περνά μέσα από την περιφερειακή της ανάπτυξη. Όπως τόνισε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ απαιτεί τη στήριξη των δυναμικών οικοσυστημάτων καινοτομίας που αναπτύσσονται εκτός των μεγάλων κεντρικών μητροπόλεων της Ευρώπης, αναδεικνύοντας το παράδειγμα της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου τεχνολογικής και επιχειρηματικής πρωτοπορίας.