Στ. Αγγελούδης: «Νίκη των πολιτών της Θεσσαλονίκης» η νέα συμφωνία για τη ΔΕΘ

Για «νίκη των πολιτών της Θεσσαλονίκης» έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, υπερασπιζόμενος από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου τη συμφωνία για τον νέο σχεδιασμό της ανάπλασης της ΔΕΘ.

Όπως υποστήριξε, η πόλη κατάφερε να μετατρέψει σε πράξη τη διεκδίκηση για περισσότερο πράσινο, μικρότερο κτιριακό αποτύπωμα και έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, ενώ τόνισε ότι όλες οι βασικές προβλέψεις του νέου σχεδίου κατοχυρώνονται πλέον μέσα από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Αγγελούδης αντιπαρέβαλε το νέο σχέδιο με εκείνο που, όπως είπε, παρέλαβε η σημερινή διοίκηση του δήμου. Υπενθύμισε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μόλις 60 στρέμματα πρασίνου, χρήσεις real estate, μεταξύ των οποίων ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο, καθώς και υλοποίηση του έργου μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, πλέον έχει διασφαλιστεί η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, η κατάργηση των χρήσεων real estate, η ανέγερση μόλις δύο νέων κτιρίων αποκλειστικά για εκθεσιακές χρήσεις, η μετατροπή του Βελλιδείου σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, η δημιουργία 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης και η υλοποίηση του έργου με δημόσια χρηματοδότηση αντί για ΣΔΙΤ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αγγελούδης στις θεσμικές εγγυήσεις που, όπως είπε, συνοδεύουν πλέον τον νέο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης που καλείται να εγκρίνει απόψε το δημοτικό συμβούλιο. Όπως εξήγησε, οι δεσμεύσεις κατοχυρώνονται μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, διαλυτικών αιρέσεων και της υποχρέωσης για τροποποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τον χώρο της ΔΕΘ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι υπήρξε προσωπική του δέσμευση να κλείσουν οι μεγάλες εκκρεμότητες που υπήρχαν στην πόλη, κατά τρόπο που να συνθέτουν τις απόψεις που έχουν κατατεθεί. «Η περίπτωση της ΔΕΘ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειάς μας», είπε ο κ. Αγγελούδης, τονίζοντας ότι για το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ «με τη σθεναρή υποστήριξη των πολιτών οικοδομήσαμε μια προσπάθεια που ενώνει την πόλη και δεν τη χωρίζει».

Β.Ζ.