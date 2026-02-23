Στ. Αγγελούδης: Να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην παράδοση, όπου σήμερα γίνεται το πέταγμα του χαρταετού και ευχήθηκε «να πετάξουν ψηλά οι αετοί και μαζί με αυτούς να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας».

Νωρίτερα, ο κ. Αγγελούδης παραβρέθηκε στους εορτασμούς για την Καθαρά Δευτέρα, στο Σέιχ Σου, εκεί όπου πλήθος κόσμου έχει σπεύσει από νωρίς το πρωί.

Σαρακοστιανά εδέσματα, παραδοσιακή φασολάδα, μουσική και χορό είναι όλα όσα απολαμβάνουν από νωρίς οι Θεσσαλονικείς, που βρέθηκαν εκεί και επέλεξαν να πετάξουν τους χαρταετούς τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Στέλιου Αγγελούδη:

«Εύχομαι να πετάξουν ψηλά οι αετοί και μαζί με αυτούς να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας, ακόμη και κόντρα στον άνεμο! Καλή Σαρακοστή, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία!».