Τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο, θέτοντας στο επίκεντρο μια πόλη λειτουργική, με περισσότερο πράσινο, αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους, «ξεδίπλωσε» ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στο συνέδριο του Newsbeast που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής. «Η Θεσσαλονίκη των επόμενων τριών ετών θα δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πόλη των επόμενων δεκαετιών», είπε χαρακτηριστικά.

Καλεσμένος στην ενότητα με τίτλο, «Η καθημερινότητα δεν περιμένει: Πότε θα δούμε την αλλαγή στην πόλη», ο κ.Αγγελούδης επισήμανε ότι «τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης είναι συνεχή και η ιεράρχησή τους εναλλάσσεται. Προφανώς, τον πολίτη τον ενδιαφέρει να βλέπει έναν σχεδιασμό που αφορά την ανάπτυξη και την προοπτική της πόλης. Δεν έχει νόημα, όμως, να εκτελούνται έργα μεγάλης πνοής εάν η καθημερινότητά του είναι δυστοπική». Κάνοντας έναν απολογισμό των τριών ετών της διοίκησής του, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην καθαριότητα και το πράσινο. Στο μέτωπο των δενδροφυτεύσεων, είπε ότι φυτεύτηκαν ήδη 25.500 νέα δέντρα και στόχος είναι να διπλασιαστούν μέχρι το τέλος της θητείας. Στον τομέα της καθαριότητας είπε ότι έγιναν παρεμβάσεις στον εξοπλισμό και στην οργάνωση των υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόθεσης ογκωδών αντικειμένων.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το κυκλοφοριακό, με τη λειτουργία της δεύτερης γραμμής του μετρό και την επικείμενη παράδοση του Flyover να δημιουργούν νέα δεδομένα για τις μετακινήσεις. «Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται να αλλάξουμε και τη νοοτροπία μας. Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς», υπογράμμισε.

Ο κ.Αγγελούδης αναγνωρίζει πως σήμερα το «Νο1» ζήτημα της πόλης είναι η στάθμευση, ανακοινώνοντας πως στα επόμενα 24ωρα θα παραδοθούν στους οδηγούς τρία νέα δημοτικά πάρκινγκ. Ειδικότερα, δημοτικά οικόπεδα μετατρέπονται σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης στις οδούς Λεωτυχίδου, στην Άνω Πόλη, στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Ομήρου, δίπλα στη στάση του μετρό «Ευκλείδης» και στην οδό Γυμνασιάρχου Μικρού, στη Χαριλάου, προσφέροντας περίπου 110 – 120 δωρεάν θέσεις στάθμευσης. «Δεν λύνεται, όμως, το πρόβλημα, όταν η πόλη έχει ανάγκη 80.000 θέσεις στάθμευσης. Αντιλαμβάνεστε ότι η αναλογία είναι δύσκολη», σημείωσε.

Ειδικότερα για τα έργα, ο κ.Αγγελούδης εξήγησε πως ιδιαίτερη βαρύτητα πέφτει στις γειτονιές. Στάθηκε στη δημιουργία παιδικών χαρών, μικρών και μεγάλων πάρκων, στην αποκατάσταση των πεζοδρομίων και στις ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στην Τριανδρία. «Είναι ένα σχέδιο που υλοποιούμε καθημερινά με ευλάβεια προκειμένου ο πολίτης να αντιλαμβάνεται πως το ενδιαφέρον μας ξεκινάει από τις γειτονιές», συμπλήρωσε.

Όσο για τα εμβληματικά έργα στο κέντρο της πόλης, είπε πως μέσα στους επόμενους 3 – 4 μήνες θα παραδοθούν η νέα Αγίας Σοφίας και η πλατεία Ελευθερίας, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα δημοπρατηθούν οι αναπλάσεις των πλατειών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου, στα τέλη Ιανουαρίου 2027 δημοπρατείται η επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ, ενώ αναφέρθηκε στο διαγωνισμό για το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στην καρδιά της ΔΕΘ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ