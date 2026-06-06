Στ. Αγγελούδης «Η Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει μόνη της. Την αλλάζουμε όλοι μαζί»

της Βαρβάρας Ζούκα

Με τη φράση «Η Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει μόνη της. Την αλλάζουμε όλοι μαζί» να συμπυκνώνει το πολιτικό μήνυμα της διοίκησής του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα το πρωί, σε ανοιχτή εκδήλωση στο «Ολύμπιον», τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του.

Στην κεντρική τοποθέτησή του ο κ. Αγγελούδης επέλεξε να δώσει έμφαση στις έννοιες της συνέπειας, της συλλογικής προσπάθειας και της πίστης στις δυνάμεις της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αφήνει πίσω της τη στασιμότητα και ανακτά σταδιακά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση.

«Η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Είναι καθημερινή πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βασικός στόχος της διοίκησής του είναι «να ενώσει τη Θεσσαλονίκη» και να διαμορφώσει μια πόλη πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο εξωστρεφή.

«Καθαρή σχέση με τους πολίτες»

Ο απολογισμός είχε σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Ο δήμαρχος επέμεινε στην ανάγκη υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών και στην οικοδόμηση μιας νέας συλλογικής αυτοπεποίθησης για την πόλη.

«Υπάρχει κάτι που μας ενώνει: η πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» ως μια ανεξάρτητη, αυτοδιοικητική και πολυσυλλεκτική συμμαχία, που έχει ως μοναδικό στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των Θεσσαλονικέων και να καταθέσει μετρήσιμα, απτά αποτελέσματα.

Ο κ. Αγγελούδης αναγνώρισε ότι η δυσπιστία που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη είναι πολλές φορές δικαιολογημένη, καθώς, όπως είπε, η πόλη «έχει ακούσει πολλά» και «έχει κουραστεί από υποσχέσεις που δεν έγιναν πράξη».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή η δική του διοίκηση επέλεξε έναν δρόμο καθαρής σχέσης με τους πολίτες. Μιας σχέσης, όπως είπε, «εντιμότητας, συνέπειας και ειλικρίνειας», που χτίζεται καθημερινά στους δρόμους, στις γειτονιές, στην επαφή με τους ανθρώπους και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Η πόλη αυτή δεν χρειάζεται άλλα μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια, σχέδιο, δουλειά, αποτελέσματα», τόνισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η διοίκηση του δήμου δεν θα κινηθεί στη λογική των εντυπώσεων, αλλά στη λογική της λογοδοσίας και των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Στην ομιλία του ο κ. Αγγελούδης έδωσε, ακόμη, το στίγμα για την επόμενη διετία της θητείας του, υποστηρίζοντας ότι οι πρώτοι 30 μήνες αποτέλεσαν περίοδο προετοιμασίας, ωρίμανσης και θεμελίωσης, ενώ το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος στην οποία οι παρεμβάσεις θα γίνουν ακόμη πιο ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Η ζωή μας αλλάζει με έργα. Με έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες. Με έργα που δίνουν λύσεις. Με έργα που επιστρέφουν την πόλη στους ανθρώπους της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μεγάλες αστικές παρεμβάσεις

Στην κορυφή της ατζέντας στον απολογισμό της δημοτικής αρχής βρέθηκαν εμβληματικά έργα, τα οποία, όπως υποστήριξε ο δήμαρχος, παρέμεναν επί χρόνια σε εκκρεμότητα και πλέον μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Στα σημαντικότερα από αυτά περιλαμβάνονται:

– η απόδοση της πλατείας Ελευθερίας ως χώρου ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος

– η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη

– η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί

– οι αναπλάσεις στις πλατείες Δημοκρατίας και Διοικητηρίου και η κατασκευή του νέου ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία, που δημοπρατούνται το επόμενο διάστημα.

Σχολική στέγη: «Τέλος στη ντροπή των λυόμενων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Στέλιος Αγγελούδης στο ζήτημα της σχολικής στέγης, το οποίο χαρακτήρισε στοίχημα της διοίκησής του.

Όπως σημείωσε, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες μπαίνει τέλος στη ντροπή των λυόμενων σχολείων που είχαν τοποθετηθεί μετά τον σεισμό του 1978. Για τον τομέα της σχολικής στέγης ανακοίνωσε ακόμη ότι:

– Παραλήφθηκε το 21ο Νηπιαγωγείο στην οδό Λαχανά

– Κατασκευάζεται το 32ο Λύκειο στα Τροχιοδρομικά

– Πρόκειται να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο νέονηπιαγωγείο στην οδό Αγίου Δημητρίου, σε ένα σχολικό κτίριο που είχε εγκαταλειφθεί

– Δημοπρατείται η ολική ανακαίνιση των σχολικών συγκροτημάτων στις οδούς Συγγρού και Ικτίνου

– Ανακαινίζονται 17 σχολικές μονάδες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

– Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση ακόμη τεσσάρων σχολικών συγκροτημάτων με προϋπολογισμό πέντεεκατ. ευρώ.

Κοινωνική πολιτική και στήριξη των ευάλωτων

Σημαντικό τμήμα της ομιλίας του δημάρχου αφιερώθηκε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι ο δήμος αξιοποιεί για πρώτη φορά τη δημοτική του περιουσία για τη στέγαση ευάλωτων πολιτών, με σαράνταδιαμερίσματα να παραχωρούνται σε δικαιούχους.

Παράλληλα, ανέδειξε:

– τη λειτουργία τεσσάρων νέων δημοτικών ιατρείων και ενός πολυιατρείου

– τη δημιουργία δύο νέων δομών για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

– τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών «Υπατία»

– το ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο για άτομα με αναπηρία

– το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στην Άνω Πόλη

– το νέο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

«Να μη μείνει κανείς πίσω. Να μη μείνει κανείς μόνος», ήταν το μήνυμα που επέλεξε να στείλει ο δήμαρχος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εξυπηρέτηση πολιτών

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού ο δήμαρχος αναφέρθηκε:

– στη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών

– στην αναβάθμιση της δημοτικής ιστοσελίδας και των ψηφιακών εφαρμογών

– στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών

– στον εκσυγχρονισμό όλων των ΚΕΠ του δήμου.

Η στόχευση, όπως είπε, είναι ένας δήμος πιο αποτελεσματικός, πιο φιλικός και πιο προσβάσιμος προς τον πολίτη.

Καινοτομία, εξωστρέφεια και διεθνής παρουσία

Ο Στέλιος Αγγελούδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στρατηγική εξωστρέφειας της πόλης.

Αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του OK!Thess, στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στη συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο διεθνές δίκτυο Bloomberg.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενίσχυση της θέσης της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κέντρου επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας.