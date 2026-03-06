Στ. Αγγελούδης: Η διεκδίκηση της ουσιαστικής ισότητας παραμένει ένα διαρκές και επίκαιρο κοινωνικό ζητούμενο

Με μια συμβολική και δυναμική έκθεση εικαστικών τεχνών υπό τον τίτλο «Η Γυναίκα», ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αναδεικνύοντας τη γυναικεία δημιουργία και τη σημασία της ισότητας στην τέχνη και την κοινωνία.

Η έκθεση, που φιλοξενείται στο Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ). Στη δράση συμμετέχουν σαράντα καταξιωμένες γυναίκες εικαστικοί, οι οποίες μέσα από τα έργα τους αποτυπώνουν προσωπικά βιώματα, κοινωνικές διαδρομές και την πολυδιάστατη φύση της γυναικείας ταυτότητας.

Στις επίμονες ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες σε παγκόσμια κλίμακα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης, τα οποία τελέστηκαν παρουσία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας Δημήτρη Σκούτα, της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για δράσεις που αφορούν στην Ισότητα, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και τη Συμπερίληψη, Θεοδώρας Λειψιστινού και της Πρόεδρου του ΣΚΕΤΒΕ Μπέσσυ Σύρου.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, «Η διεκδίκηση της ουσιαστικής ισότητας παραμένει ένα διαρκές και επίκαιρο κοινωνικό ζητούμενο. Η τέχνη αποτελεί το πλέον ισχυρό όχημα για να επικοινωνήσουμε αυτά τα μηνύματα».

Παράλληλα, ο κ.Αγγελούδης ευχαρίστησε θερμά τις καλλιτέχνιδες για τη συμμετοχή τους, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα προς τις δημιουργούς για μια πιο ενεργή παρουσία στον δημόσιο χώρο και στις μελλοντικές πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.

Πληροφορίες Έκθεσης:

Χώρος: Φουαγιέ Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διάρκεια: 5 – 12 Μαρτίου

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό