ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στ. Αγγελούδης για ΚΕΔΕ: Ανέτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα των δήμων – Οι αυτοδιοικητικοί δεν άφησαν στην άκρη τις προσωπικές ατζέντες

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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