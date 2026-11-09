Στ. Αγγελούδης για ΚΕΔΕ: Ανέτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα των δήμων – Οι αυτοδιοικητικοί δεν άφησαν στην άκρη τις προσωπικές ατζέντες

Διπλή κριτική -τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς το ίδιο το αυτοδιοικητικό κίνημα- άσκησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αποτιμώντας τα αποτελέσματα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Μιλώντας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του αφενός για την κυβερνητική ανταπόκριση στα μείζονα προβλήματα των δήμων και αφετέρου για την αδυναμία των αιρετών να διαμορφώσουν ένα ενιαίο διεκδικητικό μέτωπο, υπερβαίνοντας κομματικές και προσωπικές επιδιώξεις. «Η κυβέρνηση φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τα σημαντικά και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θέτοντας ως κορυφαίο ζήτημα αυτό του ενεργειακού κόστους.

“Δεν θα αυξήσουμε το τέλος παρεπιδημούντων”

Ο Στέλιος Αγγελούδης εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος στο ενδεχόμενο αύξησης του τέλους παρεπιδημούντων, όπως ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην Καλαμάτα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί η οικονομική ενίσχυση των δήμων να επιδιώκεται μέσα από πρόσθετες επιβαρύνσεις των πολιτών. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι ως δήμαρχος δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μια τέτοια αύξηση, ακόμη κι αν υπάρξει σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

«Περίμενα ένα αυτοδιοικητικό κίνημα που θα άφηνε πίσω κομματικές επιλογές και προσωπικές ατζέντες»

Αιχμηρός ήταν ο Στέλιος Αγγελούδης και απέναντι στην εικόνα που παρουσίασε το ίδιο το αυτοδιοικητικό κίνημα στο συνέδριο της Καλαμάτας. «Πραγματικά θα περίμενα να υπάρχει ένα αυτοδιοικητικό κίνημα που θα άφηνε παραπέρα, πρώτον, τις λεγόμενες κομματικές ή παραταξιακές επιλογές και, δεύτερον, τις προσωπικές ατζέντες που ενδεχομένως κάποιοι έχουν», σημείωσε με νόημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαμορφωθεί ενότητα στη βάση των κοινών προβλημάτων.

Β.Ζ.