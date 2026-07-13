Στ. Αγγελούδης για ανάπλαση ΔΕΘ: «Θέλουμε αυστηρό νομικό πλαίσιο που κανείς δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει για το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο»

Επιστολή προς τη διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo απέστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, απαιτώντας ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές που τέθηκαν από πλευράς δήμου με αφορμή την ανάπλαση του χώρου.

Ο κ. Αγγελούδης επανέλαβε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου πως πρόταση του δήμου είναι η δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, η κατάργηση του real estate με δύο μόνο κτίρια συγκεκριμένης χωρητικότητας, η κατασκευή 1.000 θέσεων υπόγειας στάθμευσης κι ένας ανοιχτός, δημόσιος, χώρος προσβάσιμος από όλους.

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ θα γίνει με τρόπο αυστηρά θεσμικό για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση» είπε ο δήμαρχος, προσθέτοντας πως μόλις λάβει τις απαντήσεις από τη διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo θα καλέσει σε συνάντηση τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων για να τους ενημερώσει και να καταθέσουν σχετικές υποδείξεις.

«Εμείς μιλάμε για το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο και την κατάργηση του real estate. Και τα βάζουμε σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο που κανείς δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Στη διάρκεια των ανακοινώσεων ο κ.Αγγελούδης έκανε αναφορά σε όλα όσα υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στον δήμο Θεσσαλονίκης με τις ασφαλτοστρώσεις που είναι σε πλήρη εξέλιξη, τις νέες παιδικές χαρές και τα αναπλασμένα πάρκα που παραδίδονται σταδιακά στους πολίτες, αλλά και τις παρεμβάσεις που θα συνεχιστούν μέχρι τέλος του χρόνου σε όλες τις γειτονιές.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνο Ζέρβα και Σπύρο Πέγκα, που απουσίαζαν από τη συνεδρίαση λέγοντας πως ο δήμος Θεσσαλονίκης χρειάζεται «αξιόπιστη, δυναμική και παρούσα αντιπολίτευση. Ζήτησε, δε, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρο Βούγια, με αφορμή τη συμπλήρωση των 2,5 χρόνων της θητείας, να ενημερώσει το Σώμα για τις παρουσίες των συμβούλων στην αίθουσα και στις συνεδριάσεις.

Στην αρχή της συνεδρίασης οι εργαζόμενοι του δήμου Θεσσαλονίκης ζήτησαν να αποζημιωθούν οικονομικά για την αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2024 και 2025. Ο κ.Αγγελούδης χαρακτήρισε το αίτημα «απολύτως σωστό», προσθέτοντας πως οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτιμήσουν το ποσό που αναλογεί σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους ενώ και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρος Ζαχαριάδης, υποσχέθηκε πως «στο πλαίσιο του νόμου δεν θα αδικηθεί κανένας εργαζόμενος σε αυτά που δικαιούται. Σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί. Κανείς δεν πρόκειται να χάσει την αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ που δικαιούται».

ΑΠΕ-ΜΠΕ