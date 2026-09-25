Στ.Αγγελούδης: «Ελάτε στη Θεσσαλονίκη- Είναι μια πόλη αυθεντική, που αξίζει να βιώσετε»

«Ελάτε στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε 2.300 χρόνια ιστορίας σε μια ζωντανή, σύγχρονη πόλη. Γνωρίστε τον πολιτισμό της, την ορθόδοξη και βυζαντινή κληρονομιά της, τη θάλασσά της και, πάνω από όλα, την ενέργειά της. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας προορισμός επίσκεψης. Είναι μια πόλη αυθεντική. Ένας τόπος που αξίζει να βιώσετε». Με τα λόγια αυτά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, προσκάλεσε τους πολίτες της Ρουμανίας να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τη Θεσσαλονίκη.

Ως βασικός ομιλητής της εκδήλωσης «Destination Thessaloniki», που έκανε επίσημη έναρξη από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ο κ.Αγγελούδης «ξεδίπλωσε» ενώπιον της πρέσβειρας, Λιλής Γραμματίκα,του δημάρχου Βουκουρεστίου Τσιπριάν Τσούκου (Ciprian Ciucu), εκπροσώπων της ρουμανικής τουριστικής αγοράς, δημοσιογράφων, ταξιδιωτικών συντακτών, τουριστικών πρακτόρων και θεσμικών φορέων, όλες τις ομορφιές της πόλης και την πληθώρα των συνδυαστικών επιλογών: από τα μνημεία της Unesco και την ορθόδοξη κληρονομιά έως την παράδοση και τη γαστρονομία.

Παρουσίασε, επίσης, τη Θεσσαλονίκη ως μία σπουδαία πανεπιστημιούπολη γεμάτη νέους ανθρώπους, ως μια πόλη του κινηματογράφου, ιδανική για αγορές, νυχτερινή ζωή και φαγητό, συνέδρια και μεγάλες διοργανώσεις, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα μνημεία της το πρωί και το απόγευμα να περπατήσουν στην παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Τόνισε πως η πόλη είναι εύκολα προσβάσιμη για το λόγο αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη πιο ισχυρό προορισμό για τους Ρουμάνους επισκέπτες 365 ημέρες το χρόνο.

«Από το Βουκουρέστι απευθύνουμε μία πρόσκληση: Θέλουμε οι Ρουμάνοι να ανακαλύψουν τη Θεσσαλονίκη» τόνισε ο κ.Αγγελούδης προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη προβολή που έγινε στη Ρουμανία «είναι κάτι περισσότερο από τουριστική καμπάνια. Είναι ένας νέος τρόπος παρουσίασης της πόλης μας σε διεθνές επίπεδο, που συνθέτει την ιστορία, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, την οικονομία και τη σύγχρονη ταυτότητά της σε μία ενιαία ιστορία».

Όπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν επιλέχθηκε τυχαία να ξεκινήσει η δράση από το Βουκουρέστι καθώς «η Ρουμανία αποτελεί ήδη μία από τις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές αγορές για τη Θεσσαλονίκη». Μίλησε με στοιχεία από τους ξενοδόχους αναφέροντας πως το 2025 οι Ρουμάνοι επισκέπτες πραγματοποίησαν 92.955 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που κατέταξε τη Ρουμανία στην έκτη θέση μεταξύ των διεθνών αγορών της πόλης.

Πρόσθεσε πως πρόθεση είναι περισσότεροι Ρουμάνοι να ανακαλύψουν τη Θεσσαλονίκη και περισσότεροι επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα να ανακαλύψουν το Βουκουρέστι. «Ελπίζω ότι αυτή η επίσκεψη θα αποτελέσει την αρχή μιας ουσιαστικής και διαρκούς σχέσης ανάμεσα στις δύο πόλεις μας. Μιας σχέσης που θα συνεχιστεί δημιουργώντας νέες διασυνδέσεις, νέες ιδέες και συγκεκριμένα έργα. Ελπίζω το επόμενο κεφάλαιο να γραφτεί στη Θεσσαλονίκη», συμπλήρωσε ο κ.Αγγελούδης προσκαλώντας τους καλεσμένους της εκδήλωσης στην Ελλάδα «για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση στην πόλη μας».

Την άνοιξη θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος Βουκουρεστίου

«Θέλω να μάθω παραπάνω για τη Θεσσαλονίκη έπειτα από τη διαφήμιση που της έκανε ο κ.Αγγελούδης. Από τον τρόπο της παρουσίασης φαίνεται πόσο αγαπάει την πόλη του», είπε στο δικό του καλωσόρισμα ο δήμαρχος Βουκουρεστίου, αποκαλύπτοντας πως έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα και δύο φορές έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την ιδιότητα του τουρίστα και όχι του δημάρχου.

Ο κ.Αγγελούδης του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφτεί την πόλη το συντομότερο δυνατό με τον κ.Τσούκου να δεσμεύεται πως θα το πράξει την άνοιξη. «Θα έρθω να μάθω περισσότερα για την πόλη σας και να προωθήσω τουριστικά το Βουκουρέστι. Σήμερα είναι η αρχή της φιλίας μεταξύ των δύο πόλεων», υπογράμμισε.

Πρέσβης Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα: Η Θεσσαλονίκη ως «city break» μπορεί να προσελκύσει πολλούς Ρουμάνους επισκέπτες όλο τον χρόνο

Την εκτίμηση πως «η Θεσσαλονίκη ως city break μπορεί να προσελκύσει πολλούς Ρουμάνους επισκέπτες όλο τον χρόνο» εξέφρασε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση.

Η κ.Γραμματίκα πρόσθεσε σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως «η Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη αποτελούν αγαπημένο προορισμό για τους Ρουμάνους. Κάθε χρόνο πάνω από 1,5 εκατ. Ρουμάνοι επισκέπτες κάνουν τις διακοπές τους. Πιστεύουμε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τουριστικά, διότι είναι ένας κοντινός προορισμός».

«Η επίσκεψη του κ.Αγγελούδη θα δώσει μια μεγάλη ώθηση σε αυτή την προσπάθεια. Είναι η πρώτη επίσκεψη δημάρχου Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια στο Βουκουρέστι. Η εκστρατεία τουρισμού ξεκινάει από εδώ, οι Ρουμάνοι αγαπούν τη χώρα μας και η Θεσσαλονίκη έχει να τους προσφέρει πάρα πολλά. Πολιτιστικό, θρησκευτικό, γαστρονομικό τουρισμό και όμορφες κοντινές παραλίες».

Η πρέσβης υποστήριξε, δε, πως η Θεσσαλονίκη είναι το οικονομικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, με υποδομές που συνεχώς αναπτύσσονται, βελτιώνοντας τη διασυνδεσιμότητα και αποτελώντας την πύλη εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το εμπόριο και την ενέργεια. Αναφορικά με τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία έκανε λόγο για «εμβληματικές επενδύσεις» και για «απόθεμα επενδύσεων ελληνικών εταιριών περίπου 4 δις ευρώ».

Κλείνοντας η κ.Γραμματίκα υπενθύμισε πως η εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Στη σημερινή παρουσίαση μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ο οποίος επισήμανε πως «το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη ξεκινά», η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία κάλεσε τους Ρουμάνους «να επισκεφτούν την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και παράλληλα μέσα σε 60′ λεπτά να βρεθούν σε Χαλκιδική, Πιερία, Πέλλα, Ημαθία, Σέρρες και Κιλκίς» και η γενική διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Κυριακή Ουδατζή.

Επόμενοι σταθμοί της δράσης «Destination Thessaloniki»

Η δράση «Destination Thessaloniki», που αποσκοπεί στην προβολή της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου προορισμού αστικού τουρισμού (city break), πολιτισμού, γαστρονομίας, επιχειρηματικότητας και συνεδριακού τουρισμού, καθώς και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της πόλης, το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθεί σε νέες αγορές.

Μέχρι το τέλος του 2026 ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν στο Βερολίνο και τη Λειψία της Γερμανίας, ενώ θα συνεχιστεί από το 2027 με επισκέψεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία.

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης στο Βουκουρέστι πέρα από τον δήμο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού, συνέβαλαν η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, το Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και το Thessaloniki Convention Bureau.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ