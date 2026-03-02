Στ. Αγγελούδης: Εγγυόμαστε τη διενέργεια του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

Τη δέσμευση να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου στη χώρα τοπικού δημοψηφίσματος, εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ανέλαβε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου, λίγες ώρες αφότου κατατέθηκαν οι 23.214 υπογραφές πολιτών με αίτημα τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το θέμα της ΔΕΘ.

«Είμαστε εδώ όλοι μας, θέλω να πιστεύω, ενωμένοι, για να εγγυηθούμε τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, εφόσον συντρέχουν, οι νόμιμες προϋποθέσεις, με διαφάνεια, ενότητα και αξιοπιστία», τόνισε ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος ξεκίνησε την τοποθέτηση του χαιρετίζοντας «την ευαισθησία, την αγωνία και τον αγώνα χιλιάδων πολιτών που εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να διενεργηθεί δημοψήφισμα, ώστε να ανοίξει για άλλη μια φορά ένας διάλογος για την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ, μια δημόσια συζήτηση που στην ουσία αφορά στο αύριο της πόλης μας».

Η πόλη να βγει ενωμένη – Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής

Όπως σημείωσε ο κ. Αγγελούδης, για να μην υπάρξει καμία ουσιαστική ή προσχηματική αντιμετώπιση της διαδικασίας, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στον έλεγχο των αιτήσεων που κατατέθηκαν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, παράλληλα, πρότεινε τη συγκρότηση, υπό τον συντονισμό του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Σπύρου Βούγια, επιτροπής αποτελούμενης από τους επικεφαλής των παρατάξεων, που θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε θέματα ή προβλήματα τυχόν προκύψουν.

Ο κ. Αγγελούδης έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, τονίζοντας ότι «αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν στη διχόνοια για τους δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους και συμφέροντα θα βρούνε τόσο εμένα προσωπικά όσο και τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας απέναντί τους. Θέλουμε έναν δημιουργικό, με επιχειρήματα διάλογο, που θα προσθέσει στην πόλη και δεν θα της ανοίξει νέα μέτωπα εσωστρέφειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι σε ό,τι τον αφορά θα προσπαθήσει η πόλη μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγει ενωμένη και όχι διχασμένη.

Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις για το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή συμμετείχε ενεργά και κατάφερε κάτι που ουδείς μέχρι τώρα είχε πετύχει: «να αλλάξει το φαραωνικό σχέδιο real estate και να γίνει αποδεκτό το αίτημα του δήμου για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων στην καρδιά της πόλης».

Σχολιάζοντας, εξάλλου, το αίτημα των πολιτών που ζητούν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος περί μεταφοράς του κυρίως εκθεσιακού χώρου στη Σίνδο, ο κ. Αγγελούδης σημείωσε ότι για το επίμαχο οικόπεδο του ΔΙΠΑΕ ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος έχει ξεκαθαρίσει πως έχει ήδη αποφασιστεί η δημιουργία φοιτητικών εστιών.

«Κάθε νέα καθυστέρηση, κάθε νέα αναβολή στην επανεκκίνηση της ΔΕΘ στοιχίζει ακριβά στην αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης που έχει ήδη πληγωθεί από χρόνια καθυστερήσεων», είναι το μήνυμα που έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.