Τον Δεκέμβριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκινήσει το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου, υψηλότερα ποσά δανειοδότησης και μεγαλύτερο όριο αξίας των επιλέξιμων ακινήτων.Στόχος των αλλαγών είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, ενώ η μέγιστη αξία του ακινήτου διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση προβλέπεται και στο ύψος της χρηματοδότησης, καθώς το ανώτατο ποσό του στεγαστικού δανείου ανεβαίνει στις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές αναμένονται και στα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Ειδικότερα, το βασικό εισοδηματικό όριο για τους έγγαμους παραμένει στις 35.000 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται η προσαύξηση που προβλέπεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Συγκεκριμένα, η προσαύξηση ανά παιδί αυξάνεται από τις 5.000 στις 7.000 ευρώ, διευρύνοντας τα εισοδηματικά περιθώρια για τις οικογένειες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω ποσά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ενδεικτικά στις 42.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιάκαι στις 56.000 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά.

Πότε αναμένονται οι αιτήσεις

Ο Δεκέμβριος αποτελεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τον πιθανότερο μήνα έναρξης του «Σπίτι μου 3». Ωστόσο, το ακριβές χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, όπως και το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, μένει να διευκρινιστούν και τυχόν πρόσθετες αλλαγές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων κατοικιών, μεταξύ των οποίων και τα τετραγωνικά μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα στεγαστικά προγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης stegasi.gov.gr, όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις υφιστάμενες δράσεις στεγαστικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικοί όροι του «Σπίτι μου 3» θα οριστικοποιηθούν με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα καθορίσουν τα κριτήρια ένταξης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.