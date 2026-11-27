Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τις υπερτιμολογήσεις στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης .

Νωρίτερα σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην οδό Λουκάρεως όπου οδηγήθηκαν την Παρασκευή.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της συγκρότησης, διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και απιστία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα και με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διέταξαν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών για διάστημα εννέα μηνών.

Η απόφαση αφορά τον εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη, τους επιχειρηματίες Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, ιδιοκτήτες της TEXAN, καθώς και τον Παύλο Ραβάνη, επικεφαλής της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που ερευνώνται για την υπόθεση.