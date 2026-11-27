Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», Παναγιώτη Μούργου, Αποστόλου Μούργου, Γιάννη Κουρτάκη και Παύλου Ραβάνη.

Κατά περίπτωση οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες:

διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ηθική αυτουργία σε απιστία και

ηθική αυτουργία σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας από την οποία αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία

Σήμερα έγινε γνωστό πως με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση, αλλά και των εμπλεκομένων εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, καθώς και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλου Ραβάνη, αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΊ, με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμευτήκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Κουρτάκης: Οι έωλες κατηγορίες θα καταπέσουν

Οι τέσσερις συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Ηδη, με ανακοίνωσή του χθες το βράδυ, ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, τις οποίες χαρακτήρισε έωλες, που θα καταπέσουν. Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του, ο κ.Κουρτάκης, λέει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να στρέφουν τα πυρά τους εναντίον της κυβέρνησης. Για «δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων» κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι τα Σπιτάκια κόστισαν σαν βίλες, ο κ.Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκονται ενδεχόμενες παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του έργου, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν τόσο το ύψος των σχετικών δαπανών όσο και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεσή του στην εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό σκέλος της έρευνας αποτελεί το κόστος προμήθειας των αποκαλούμενων «σπιτιών ανακύκλωσης». Σε σχετικό πόρισμα φέρεται να επισημαίνεται ότι το τίμημα για κάθε εγκατάσταση ανήλθε στις 300.000 ευρώ, ενώ η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν κατά πόσο υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις ή άσκηση επιρροής που ενδεχομένως διαδραμάτισαν ρόλο στην επιλογή της εταιρείας για την ανάληψη του έργου.

Η υπόθεση απασχολεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη από το 2025, όταν άρχισαν να διερευνώνται ενδείξεις ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η εισαγγελική έρευνα εντατικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων που σχετίζονταν με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και με τις συμβάσεις που είχε συνάψει η ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στις ερευνητικές διαδικασίες συμμετείχαν υποστηρικτικά και πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.