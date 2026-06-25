Σπανάκης: Οι διατάξεις για εκλογή «σε μία Κυριακή» φέρνουν μεγαλύτερη συμμετοχή

Την πεποίθηση ότι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα δούμε αυξημένα ποσοστά συμμετοχής και αντίστοιχα μειωμένα ποσοστά αποχής, εξέφρασε ο υφυπουργός Εσωτερικών Β.Π. Σπανάκης, τοποθετούμενος στην ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα για την πρόβλεψη της εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών «σε μία Κυριακή».

Όπως είπε ο κ. Σπανάκης, η δυνατότητα που δίδεται στον πολίτη να επιλέξει αυτόν που θέλει σε μία Κυριακή, «δεν μειώνει τον δημοκρατικό τρόπο εκλογής». Σημείωσε επίσης, ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν λόγω του μη στησίματος κάλπης για δεύτερη Κυριακή, «θα πάνε σε πρόσθετα έργα, από αυτά τα έργα που ήδη προγραμματίζει το υπουργείο Εσωτερικών μετά από αιτήματα, μετά από συνεννόηση, μετά από ανάγκες που υπάρχουν, είτε σε Περιφέρειες, είτε σε δήμους».

Μεταξύ των διατάξεων του νομοσχεδίου που φέρνουν μεγαλύτερη συμμετοχή, ο κ. Σπανάκης είπε ότι είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία: «Ξέρετε τι είναι για έναν εργαζόμενο, να είναι δημότης Γλυφάδας και να βρίσκεται στη Ρόδο ή στην Κρήτη για τον Α ή Β λόγο [. . .] και να μπορεί, 60 μέρες πριν τις εκλογές, να δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα, ότι ‘εγώ θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά’ και να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στα ειδικά εκλογικά τμήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, είτε στην Κρήτη, είτε στη Ρόδο, είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στα Γιάννενα, είτε στην Καλαμάτα; Αυτό δεν είναι μία μεταρρύθμιση; Δεν είναι μία τομή η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές, όταν το 2023 η αποχή την 1η Κυριακή ήταν 47,5%, και μάλιστα στη 2η Κυριακή πήγε πολύ παραπάνω;».

Εμείς ως ΝΔ, αυτά τα οποία είχαμε εξαγγείλει για αλλαγή στον τρόπο εκλογής, δεν τα πήγαμε τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες πριν τις εκλογές, σημείωσε ο κ. Σπανάκης. Τα είχαμε οριοθετήσει, τα είχαμε ανακοινώσει, τα είχαμε σε δημόσια διαβούλευση πολύ καιρό πριν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι παίζουμε «κρυφτούλι» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ