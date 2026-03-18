Σπανάκης: Ο Κόμβος Επιδόσεων των Δήμων deiktesota.gov.gr οδηγός για το μέλλον τους

Στη Διυπουργική Σύσκεψη για την παρουσίαση του Νέου Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Μέσω της νέας πλατφόρμας deiktesota.gov.gr, στην οποία είναι δημοσιευμένα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι της χώρας, ενισχύεται περισσότερο η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία των Δήμων, καθώς οι πολίτες αποκτούν άμεση και πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία και στο έργο τους.

Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης, παρουσιάσθηκαν οι εννέα δείκτες επιδόσεων που διατίθενται στον Νέο Κόμβο, οι οποίοι αφορούν την οικονομική λειτουργία των Δήμων, την κοινωνική προστασία που παρέχουν, την προσχολική αγωγή και τις παιδικές δομές, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση αδέσποτων ζώων και την ψηφιακή ωριμότητα.

Μετά τη Σύσκεψη, ο υφυπουργός Εσωτερικών έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Νέος Κόμβος Επιδόσεων των Δήμων deiktesota.gov.gr αποτελεί ένα χρήσιμο και σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο αποτυπώνει τις επιδόσεις των Δήμων της χώρας, μέσω συγκεκριμένων δεικτών, με έτος βάσης το 2024».

Ο κ. Σπανάκης είπε σχετικά: «Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και όλους τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων για την υποδειγματική συνεργασία τους». Επίσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε ότι: «Ο Κόμβος Επιδόσεων των Δήμων είναι ένας οδηγός για όλους και πρώτα απ’ όλα για τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα διαχρονικών και διαδημοτικών αναλύσεων και συγκρίσεων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παραπάνω ανάλυση τόσο των συνολικών επιδόσεων των Δήμων όσο και των επιμέρους δεικτών».

Τέλος, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι: «Ο Κόμβος Επιδόσεων των Δήμων deiktesota.gov.gr ήρθε για να μείνει και να γίνει οδηγός για το μέλλον τους».