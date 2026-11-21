Κάθε ψαροκάικο που επιστρέφει στο λιμάνι μεταφέρει κάτι περισσότερο από την ψαριά της ημέρας. Μεταφέρει το αποτέλεσμα μιας απαιτητικής εργασίας και στηρίζει μια παραγωγική δραστηριότητα με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα.

Για μια νησιωτική χώρα όπως η δική μας, η αλιεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της ταυτότητάς της. Είναι ταυτόχρονα σημαντικός πυλώνας της γαλάζιας οικονομίας, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια. Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, στις 21 Νοεμβρίου, αποτελεί ευκαιρία να αναγνωρίσουμε αυτή την προσφορά και να αναδείξουμε τις προοπτικές του κλάδου.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Αλιευτικού Στόλου 2025 της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η ελληνική θαλάσσια αλιεία παρήγαγε 42.127 τόνους αλιευμάτων, συνολικής αξίας 158,76 εκατ. ευρώ. Ο ελληνικός στόλος αριθμούσε 11.457 σκάφη, με περίπου το 94% να έχει μήκος μικρότερο των 12 μέτρων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι απασχολούνταν στη μέση και παράκτια αλιεία.

Από τον γαύρο, με παραγωγή 10.445 τόνων, και τη σαρδέλα, με 4.542 τόνους, μέχρι τα υπόλοιπα αλιεύματα των ελληνικών θαλασσών, η αλιεία τροφοδοτεί την αγορά με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Παράλληλα, 382 σκάφη διέθεταν το 2025 άδεια αλιευτικού τουρισμού, αναπτύσσοντας νέες δυνατότητες συμπληρωματικού εισοδήματος.

Οι προκλήσεις, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η γήρανση του στόλου και η πίεση σε ορισμένα ιχθυαποθέματα επηρεάζουν την καθημερινότητα των αλιέων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξάπλωση ξενικών και χωροκατακτητικών ειδών στη Μεσόγειο, που διαταράσσουν την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επηρεάζουν τα ιχθυαποθέματα και προκαλούν ζημιές στην αλιευτική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη συστηματική παρακολούθηση των θαλάσσιων πόρων και τη λήψη στοχευμένων μέτρων προστασίας.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μέσα από το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», η δράση των 16 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών συγκέντρωσε 339 αιτήσεις, με προτεινόμενες επενδύσεις σχεδόν 30 εκατ. ευρώ.

Η προστασία του εισοδήματος αποτελεί εξίσου σημαντική προτεραιότητα. Τα προηγούμενα χρόνια καταβλήθηκαν συνολικά 66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 41 εκατ. ευρώ το 2024 και το 2025 για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη και 25 εκατ. ευρώ το 2022 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ουκρανικής κρίσης. Συνεχίζουμε με νέα δράση αποζημιώσεων 25 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ, για ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και απώλειες παραγωγής την περίοδο 2025-2026.

Παράλληλα, διπλασιάσαμε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2026, ενώ για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο η ενίσχυση αυξήθηκε στα 40 λεπτά. Εξετάζουμε τη συνέχισή της και για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Σημαντική είναι και η προσπάθεια αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, με πιλοτική στοχευμένη δράση αλίευσης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευρωπαϊκή διάσταση. Με την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ που ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης του αλιευτικού στόλου την περίοδο 2028-2034, για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, ενόψει της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας, που δημιουργεί προοπτικές για ασφαλέστερα, σύγχρονα σκάφη και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στο επάγγελμα.

Η προσπάθειά μας δεν περιορίζεται στις οικονομικές ενισχύσεις. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας είναι, πάνω απ’ όλα, μια ημέρα αναγνώρισης των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η καλύτερη αναγνώριση δεν περιορίζεται στα λόγια. Αποτυπώνεται στις δυνατότητες που δίνουμε στους αλιείς να συνεχίσουν να παράγουν, να επενδύουν και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα από τη δουλειά τους.

Γιατί η ελληνική αλιεία δεν αποτελεί μόνο μέρος της παραγωγικής μας παράδοσης. Είναι ένας κλάδος που πρέπει να παραμείνει ενεργός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος, προς όφελος των ανθρώπων του και της ελληνικής οικονομίας.

*Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων