Σούπερ μάρκετ: Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου στη συμφωνία για μείωση τιμών – Αύριο η νέα λίστα

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η συμφωνία για τη μείωση τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ , ενώ την Τρίτη (3/11) αναμένεται να ανακοινωθεί και η λίστα με τα προϊόντα που θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη λίστα έχουν ενταχθεί περίπου 1.000 κωδικοί προϊόντων από 1.790 που ήταν στην πρώτη φάση της συμφωνίας το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Σε αυτούς τους 1.000 κωδικούς δεν περιλαμβάνονται οι 450 κωδικοί σχολικών ειδών που υπήρχαν στην προηγούμενη φάση. Από τους 1.000 κωδικούς, περισσότεροι από 600 αφορούν σε επώνυμα προϊόντα, 60 αφορούν σε φρέσκα κρέατα και οι υπόλοιποι κωδικοί αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αναφορικά με τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στο ράφι, η μέση μείωση της τιμής θα κυμαίνεται λίγο πάνω από το 6,5%.

«Γιορτές για όλους» με μειώσεις έως και 25%

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η προετοιμασία μια νέας παρέμβασης για την περίοδο των Χριστουγέννων με κωδική ονομασία ««Γιορτές για όλους».

Η νέα πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει κωδικούς τροφίμων για κάθε εορταστικό τραπέζι, με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν και το 25%, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αναμένεται να εφαρμοστεί τις τελευταίες εβδομάδες του έτους, με τη λίστα να περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, όπως κρέας και τυριά, αλλά και παραδοσιακά γιορτινά προϊόντα όπως τσουρέκι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Νέο app για καταγγελίες πολιτών

«My kataggelies» είναι το όνομα της νέας ψηφιακής εφαρμογής που στόχο έχει να βοηθήσει τους καταναλωτές να καταγγέλουν ασικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να φωτογραφίζουν προϊόντα για τα οποία θεωρούν ότι έχουν σημειωθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι.