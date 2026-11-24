Οηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε σήμερα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που περιορίζει τις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας στην Κίνα.

Όπως αναφέρει ο Τσακ Σούμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χουάνγκ «απέστειλε εξαιρετικά προηγμένα τσιπ στην Κίνα, παραβιάζοντας την αμερικανική νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών – κάτι που αντιστοιχεί στην πώληση πυραυλοκινητήρων στους Σοβιετικούς κατά τη διάρκεια της κούρσας για την κατάκτηση του διαστήματος».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε χθες Δευτέρα στο τιμόνι της Nvidia δέκα ημέρες αφότου παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας.