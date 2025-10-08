Σουμάχερ: Κίνδυνος για διαρροή ευαίσθητου υλικού

Η οικογένεια του Γερμανού άσσου τον έχει κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στο χειμερινό θέρετρο της Μεριμπέλ. Αλλά δυστυχώς δεν δείχνουν όλοι τον ανάλογο σεβασμό

Πρόσφατα ήρθε στο φως μία σοκαριστική υπόθεση εκβιασμού της οικογένειας από πρώην εργαζόμενό της. Όπως ίσως θυμάστε ο Μάρκους Φρίτσε -πρώην υπάλληλος ασφαλείας στην οικία των Σουμάχερ στην Ελβετία- είχε συλλέξει ευαίσθητο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που απεικόνιζε τον Γερμανό θρύλο στην τωρινή του κατάσταση.

Ο Φρίτσε συνεργάστηκε με έναν μπράβο νυχτερινού κέντρου, τον Γιλμάζ Τοζτζουρκάν και τον γιο του δεύτερου, Ντάνιελ Λινς. Οι τρεις άντρες απαίτησαν 12 εκατομμύρια ευρώ από την οικογένεια Σουμάχερ για να μην διαρρεύσουν περίπου 900 φωτογραφίες και 600 video του Σουμάχερ, καθώς και ιατρικά έγγραφα, στο dark web.

Η οικογένεια είχε ειδοποιήσει τις αρχές οι οποίες συνέλαβαν τους εκβιαστές με συνοπτικές διαδικασίες. Τον Φεβρουάριο ήρθε και η καταδίκη τους. Ο Τοτζουρκάν καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση, ο Φρίτσε σε διετή και ο Λινς σε εξάμηνη. Όλες οι ποινές με αναστολή

Ένας σκληρός δίσκος δεν έχει βρεθεί

Όλα καλά θα σκεφτεί κανείς. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Επειδή σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Σουμάχερ, Θίλο Νταμ, ένας από τους σκληρούς δίσκους των εκβιαστών που περιείχαν τα ευαίσθητα αρχεία, δεν έχει βρεθεί ακόμη, παρά τις έρευνες των αρχών.

«Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο χαμένος σκληρός δίσκος. Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά υπάρχει η πιθανότητα μιας άλλης απειλής από την πίσω πόρτα», είχε πει ο Νταμ, προσθέτοντας τότε ότι η οικογένεια σχεδίαζε να ασκήσει έφεση κατά των «επιεικών ποινών» που επιβλήθηκαν στους εκβιαστές.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος της διαρροής ευαίσθητου υλικού που απεικονίζει τον Σουμάχερ στην τωρινή του κατάσταση δεν έχει παρέλθει. Η οικογένεια του Γερμανού θρύλου εν τω μεταξύ έχει μετακομίσει εδώ και λίγο καιρό στην Μαγιόρκα. Εκεί, εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και νοσηλευτών φροντίζει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή F1 επί 24ώρου βάσεως.

Ελάχιστα είναι τα πρόσωπα που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον Σουμάχερ. Εκτός από την οικογένειά του, μόνο οι Ζαν Τοντ και Ρος Μπρον έχουν επιβεβαιωμένα άδεια πρόσβασης στον Μίχαελ. Οι πολυάριθμοι φίλοι του Σουμάχερ ανά τον κόσμο σίγουρα θα ήθελαν να μαθαίνουν νέα για τον αγαπημένο τους ήρωα. Όχι, όμως, με την αποκρουστική μέθοδο του εκβιασμού για το προσωπικό όφελος ορισμένων κακοποιών στοιχείων.