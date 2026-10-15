Σουηδία: Η Βουλή τάχθηκε κατά της υποψηφιότητας της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών για την πρωθυπουργία

Το σουηδικό κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα την προσπάθεια της ηγέτιδας των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως αναμενόταν ευρέως, παρατείνοντας μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός στη χώρα μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα.

Τέσσερα κόμμα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πει ότι τάσσονται υπέρ της Άντερσον ως πρωθυπουργού, εξασφάλισαν στις 13 Σεπτεμβρίου την πλειονότητα των εδρών στο σουηδικό κοινοβούλιο, αλλά δεν συμφωνούν ως προς το ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Η σημερινή ψηφοφορία ήταν η πρώτη από τέσσερις που προβλέπονται προτού προκηρυχθούν νέες εκλογές.

«Ήταν σαφές για εμένα από το βράδυ των εκλογών ότι θα χρειαζόταν λίγος χρόνος και ότι θα χρειάζονταν πιθανόν πολλές ψήφοι για να διοριστεί πρωθυπουργός», δήλωσε η Άντερσον στους δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία.

Μόνο οι Σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν υπέρ της Άντερσον, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν κατά.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναμένεται ευρέως να ζητήσει στη συνέχεια από τον Κρίστενσον του κόμματος των Μετριοπαθών – του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος μετά τους Σοσιαλδημοκράτες – να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις μέχρι τώρα ότι ο Κρίστενσον θα καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία – επομένως η αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης θα μπορούσε να ανατεθεί και πάλι στην Άντερσον κάποια στιγμή αργότερα.