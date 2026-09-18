Σουηδία: Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του Βουλής της Σουηδίας δήλωσε την Παρασκευή ότι, μετά από διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των κομμάτων που ακολούθησαν τις εκλογές, ανέθεσε στην αρχηγό της αντιπολίτευσης, Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών, το σχηματισμό κυβέρνησης.

Η Άντερσον, η οποία διετέλεσε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας κατά την περίοδο 2021-2022, αντιμετωπίζει πλέον μια δύσκολη μάχη για να ενώσει ένα αριστερό μπλοκ που έχει διασπαστεί λόγω ιδεολογικών διαφορών. «Είναι ένα καθήκον που αναλαμβάνω με μεγάλη ταπεινότητα και θα ενεργήσω εποικοδομητικά για να σχηματίσω μια νέα κυβέρνηση», δήλωσε η 59χρονη Άντερσον σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Instagram.

«Θέλω να ηγηθώ μιας κυβέρνησης που θα υλοποιήσει τη νέα κατεύθυνση για την οποία ψήφισε ο σουηδικός λαός – μια κατεύθυνση που θα προωθήσει τη Σουηδία και θα διατηρήσει την ενότητα της χώρας μας».

Η Άντερσον αναμένεται να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τα τρία άλλα αριστερά κόμματα: την Αριστερά, το Κεντρώο Κόμμα και τους Πράσινους.

Το Κόμμα του Κέντρου έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε μια κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει υπουργικές θέσεις για το Κόμμα της Αριστεράς, το οποίο έχει επιμείνει ότι θα υποστηρίξει μόνο μια αριστερή κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει.

Μετά τις γενικές εκλογές της Κυριακής, τα τέσσερα αριστερά κόμματα διαθέτουν πλειοψηφία τριών εδρών στο κοινοβούλιο έναντι της δεξιάς συμμαχίας του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, η οποία περιλαμβάνει το αντιμεταναστευτικό κόμμα «Δημοκράτες της Σουηδίας».

Εάν η Άντερσον αποτύχει να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Κρίστερσον θα περιμένει για να προσπαθήσει να δημιουργήσει τη δική του πλειοψηφία.

Μετά τις εκλογές του 2022, χρειάστηκαν 37 ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ το 2018 χρειάστηκαν 134 ημέρες.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο