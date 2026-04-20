Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 50χρονο στη Θεσσαλονίκη – Υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (20/04) σε εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη .

Αναλυτικά, ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, «ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Σημειώνεται ότι στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και μία ιατρό του ΕΚΑΒ.