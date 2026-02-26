Σοβαρά προβλήματα απειλούν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων καυσίμων – Κοινή Συνέντευξη Τύπου ΕΕΘ – ΠΟΠΕΚ

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πρατηριούχων καυσίμων, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητά του, αναδείχθηκαν μέσα από κοινή συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται στην αγορά καυσίμων, καθώς και στο παράνομο εμπόριο, το οποίο έχει λάβει μεγάλη έκταση λόγω της γειτνίασης του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βαλκανικές χώρες, στις οποίες, εξαιτίας του χαμηλότερου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι τιμές των καυσίμων είναι χαμηλότερες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η αδυναμία των πρατηριούχων να εξυπηρετήσουν την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, καθώς η διάθεσή του στους αγρότες σε μειωμένη τιμή, λόγω της επιδότησης, αφαιρεί από τις επιχειρήσεις τους πολύτιμα κεφάλαια κίνησης, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν.

Σημαντικό πρόβλημα για τον κλάδο αποτελεί και το κόστος εγκατάστασης των νέων συστημάτων, η χρήση των οποίων επιβάλλεται από το κράτος, με πιο πρόσφατη την αναβάθμιση του συστήματος εισροών–εκροών 2.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκος Μερελής, τόνισε: «Αν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο. Στην Κεντρική Μακεδονία και στον Νομό Θεσσαλονίκης, λόγω της εγγύτητας με άλλες βαλκανικές χώρες, παρατηρείται έντονη ανάπτυξη λαθρεμπορίου καυσίμων. Αυτό λειτουργεί αθέμιτα απέναντι στους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ προκαλεί και σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, κ. Θέμης Κιουρτζής, αναφέρθηκε στις παράνομες πρακτικές που, όπως υποστήριξε, αναπτύσσονται από πρατήρια ιδιωτικής χρήσης, δηλώνοντας: «Τα πρατήρια ιδιωτικής χρήσης, τα οποία αριθμητικά είναι περισσότερα από εκείνα δημόσιας χρήσης, διαθέτουν παράνομες δεξαμενές, οι οποίες, ως επί το πλείστον, εφοδιάζονται με παράνομο καύσιμο».

Ο κ. Κιουρτζής εξήγησε ότι η επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου, η οποία ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο της τιμής, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον πρατηριούχο, καθώς αντιστοιχεί σε ποσό που ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά χίλια λίτρα.

Γνωστοποίησε, επίσης, ότι λόγω της έλλειψης πρατηρίων λιμένος στη χώρα, τα σκάφη άνω των 8 μέτρων δεν μπορούν να εφοδιαστούν με καύσιμο. «Θα μείνουν δεμένα στο λιμάνι», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Από την πλευρά του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ, κ. Κώστας Λάσκος, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, αναδεικνύοντάς το ως ένα από τα μεγάλα προβλήματα των πρατηριούχων, το οποίο θέτει σοβαρά ζητήματα ρευστότητας.

Όσον αφορά την εικόνα του κλάδου στη Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική συρρίκνωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστο Σταυράκη, σήμερα λειτουργούν 450 πρατήρια, εκ των οποίων τα 245 είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν ανήκουν σε κάποια από τις γνωστές πολυεθνικές εταιρείες. Μόνο την τελευταία τριετία έχουν κλείσει 68 έως 70 πρατήρια καυσίμων, ενώ εκτιμάται ότι ακόμη 40 θα διακόψουν άμεσα τη λειτουργία τους, εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων.

Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, ο κλάδος βιώνει μια κατάσταση χωρίς διάδοχη συνέχεια, καθώς πολλοί γονείς επιλέγουν να μη μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους στα παιδιά τους, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Ως βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων επισημάνθηκε ο υψηλός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καύσιμα στη χώρα μας, ο οποίος, σε συνδυασμό με τον ΦΠΑ, ξεπερνά το 60% της τελικής τιμής.

Τα αιτήματα των πρατηριούχων, τα οποία στηρίζει και ενισχύει το ΕΕΘ, περιλαμβάνουν:

– σημαντική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,

– επιδότηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να λειτουργούν νόμιμα χωρίς τον κίνδυνο υψηλών προστίμων, καθώς και

– απαλλαγή από το βάρος της προχρηματοδότησης της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου, δεδομένου ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την επιστροφή των σχετικών ποσών.

Στη συνέντευξη Τύπου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν, μαζί με τον πρόεδρό του, κ. Κυριάκο Μερελή, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Κώστας Λάσκος, και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, κ.κ. Λάζαρος Πίτκας και Δημήτρης Τσαρούχας.

Από πλευράς πρατηριούχων, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, κ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Σταυράκης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, κ. Αλέξανδρος Μελίδης, και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αχαΐας, κ. Τάσος Κολοκυθάς.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου επιφυλάχθηκαν για έντονες κινητοποιήσεις, προκειμένου να αναδειχθούν και να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως θεσμικός εκπρόσωπος των πρατηριούχων του Νομού, δηλώνει αρωγός στην προσπάθεια επιβίωσης που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του χώρου.