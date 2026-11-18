Το κόστος που δεν καλύπτουν τα voucher και ο λογαριασμός που καταλήγει στους δήμους – Τι δείχνει μελέτη της ΕΕΤΑΑ και της ΚΕΔΕ

της Βαρβάρας Ζούκα

Έναν βαρύ οικονομικό λογαριασμό, που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα κρίσιμων κοινωνικών δομών των δήμων, αποκαλύπτει μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σοβαρή αναντιστοιχία ανάμεσα στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των ΚΔΑΠ ΑμεΑ και στη χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος των voucher.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι δήμοι καλούνται να καλύπτουν από ίδιους πόρους περίπου το 60% του κόστους λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ και σχεδόν το μισό κόστος των ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις, αυξημένο ενεργειακό κόστος και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Καλαμάτα, με την πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, να χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και να απευθύνει την προειδοποίηση ότι οι κοινωνικές δομές των δήμων δεν είναι δυνατό «να ζουν από παράταση σε παράταση».

Μάλιστα, η μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΕ δεν αποτυπώνει απλώς την υφιστάμενη κατάσταση στις κοινωνικές δομές των δήμων, αλλά επιχειρεί να προβλέψει και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της πενταετίας 2029–2033, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος που θα κληθούν να διαχειριστούν οι δήμοι, εάν δεν υπάρξει ανασχεδιασμός του χρηματοδοτικού μοντέλου για τις κοινωνικές δομές, δεδομένου ότι από το 2027 αρχίζει η σταδιακή μείωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Παιδικοί σταθμοί: Έλλειμμα 728 εκατ. ευρώ στην πενταετία

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά παιδί εκτιμάται σε 5.174 ευρώ, με το voucher να καλύπτει μόλις το 37,6% της δαπάνης. Ένα επιπλέον 2,6% προέρχεται από τροφεία και συμμετοχές οικογενειών, ενώ το υπόλοιπο 59,8% καλύπτεται από ίδιους πόρους των δήμων.

Αυτό μεταφράζεται σε μέση οικονομική επιβάρυνση 3.098 ευρώ ανά παιδί ετησίως. Εάν η αξία του voucher περιοριζόταν στο μισό, η επιβάρυνση θα αυξανόταν στα 4.072 ευρώ, ενώ χωρίς voucher θα έφτανε στα 5.046 ευρώ.

Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι δημοσιονομικές προβολές για την περίοδο 2029–2033. Στο κεντρικό σενάριο της μελέτης, το συνολικό κόστος λειτουργίας των δημοτικών σταθμών υπολογίζεται σε 1,216 δισ. ευρώ, με το έλλειμμα που θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους να φτάνει τα 727,9 εκατ. ευρώ. Εάν η αξία των voucher μειωνόταν κατά 50%, το έλλειμμα θα εκτινασσόταν στα 956,8 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς χρηματοδότηση μέσω voucher θα άγγιζε τα 1,186 δισ. ευρώ.

Το παράδοξο της υπογεννητικότητας

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση της μελέτης αφορά τις δημογραφικές εξελίξεις. Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων, οι ανάγκες χρηματοδότησης των δημοτικών σταθμών δεν αναμένεται να περιοριστούν αναλογικά.

Η εξήγηση βρίσκεται στη φύση του κόστους λειτουργίας. Το 85,1% αφορά μισθοδοσία, δηλαδή δαπάνες που δεν μειώνονται αυτομάτως, όταν περιορίζεται ο αριθμός των παιδιών.

Συνεπώς, η υπογεννητικότητα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην οικονομική ελάφρυνση των δήμων. Αντιθέτως, εφόσον δεν υπάρξει προσαρμογή της δυναμικότητας και της στελέχωσης, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ανά παιδί.

Την ίδια στιγμή, η μελέτη καταγράφει ότι το 38,8% των σταθμών του δείγματος είχε παιδιά σε αναμονή, στοιχείο που αναδεικνύει ότι η μείωση των γεννήσεων δεν εξαλείφει τις τοπικές ελλείψεις θέσεων.

ΚΔΑΠ: Οι δήμοι πληρώνουν το 60% του κόστους

Αντίστοιχα, πιεστική είναι η οικονομική εικόνα και για τα δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά παιδί υπολογίζεται σε 2.166 ευρώ, με τα voucher να καλύπτουν το 37,8% και τη συμμετοχή των οικογενειών να περιορίζεται στο 2%. Το υπόλοιπο 60,2% επιβαρύνει τους δήμους, που καλούνται να εξασφαλίσουν κατά μέσο όρο 1.304 ευρώ ανά παιδί από ίδιους πόρους.

Στο κεντρικό σενάριο για την πενταετία 2029–2033, το πλήρες κόστος λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΑΠ εκτιμάται σε 88,6 εκατ. ευρώ, με το έλλειμμα χρηματοδότησης να φτάνει τα 53,3 εκατ. ευρώ. Με μείωση των voucher στο μισό, το έλλειμμα αυξάνεται στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς voucher διαμορφώνεται στα 86,8 εκατ. ευρώ.

Η μελέτη αναδεικνύει και τις έντονες γεωγραφικές ανισότητες: από τους 332 δήμους της χώρας, μόλις 153 διαθέτουν δημοτικό ΚΔΑΠ, ενώ σε 88 δήμους δεν καταγράφεται ούτε δημοτική ούτε ιδιωτική δομή.

ΚΔΑΠ ΑμεΑ: Ένα κρίσιμο κοινωνικό δίκτυο με αβέβαιο μέλλον

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η μελέτη στα δημοτικά ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, που αποτελούν βασικό στήριγμα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Το κόστος λειτουργίας ανά ωφελούμενο εκτιμάται σε 7.337 ευρώ ετησίως, με το voucher να καλύπτει το 53,2% και τους δήμους να επωμίζονται το 46,7%. Η μέση ετήσια επιβάρυνση των δήμων ανέρχεται σε 3.427 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Για την πενταετία 2029–2033, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος λειτουργίας φτάνει τα 64,9 εκατ. ευρώ, με χρηματοδοτικό έλλειμμα 30,3 εκατ. ευρώ υπό τη σημερινή αξία των voucher.

Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο εύρημα δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό. Τρεις στους τέσσερις ωφελουμένους των δημοτικών ΚΔΑΠ ΑμεΑ είναι ενήλικες, ενώ το 58,5% είναι ηλικίας 25 ετών και άνω. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που, σύμφωνα με τη μελέτη, καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση σταθερού θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου, καθώς οι συγκεκριμένες δομές λειτουργούν στην πράξη ως μακροχρόνιες υπηρεσίες υποστήριξης ενηλίκων με αναπηρία.

Το μεγάλο αγκάθι της στελέχωσης

Πέρα από το χρηματοδοτικό κενό, η μελέτη αναδεικνύει ως κρίσιμο ζήτημα και την εργασιακή αβεβαιότητα για το προσωπικό που στελεχώνει τις κοινωνικές δομές των δήμων.

Στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, το 53,9% του προσωπικού απασχολείται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ στα δημοτικά ΚΔΑΠ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 88,9% και στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ το 80,7%.

Η εξάρτηση από συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημιουργεί ζητήματα συνέχειας στη λειτουργία των δομών, έγκαιρου προγραμματισμού και διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού.

Το μήνυμα προς την κυβέρνηση

Η μελέτη καταλήγει στην ανάγκη ενός νέου, πολυετούς και προβλέψιμου χρηματοδοτικού πλαισίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος λειτουργίας, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες στελέχωσης και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ προτείνεται, μεταξύ άλλων, σταθερή χρηματοδότηση των ενήλικων ωφελούμενων και διακριτή αναγνώριση του κόστους μεταφοράς, το οποίο απορροφά σχεδόν το μισό μη μισθολογικό κόστος.

Νίκη Ανδρεάδου από την ΚΕΔΕ: «Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να ζει με ημερομηνία λήξης»

Σαφές μήνυμα ότι η συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών δεν μπορεί να εξαρτάται από διαρκείς παρατάσεις και προσωρινές χρηματοδοτικές λύσεις έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Καλαμάτα η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου.

Αναγνωρίζοντας τα βήματα που έγιναν για τη διατήρηση των κοινωνικών δομών και των θέσεων εργασίας, η κ. Ανδρεάδου έστρεψε το ενδιαφέρον στην επόμενη ημέρα, καθώς από το 2027 αρχίζει η σταδιακή μείωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. «Ποιος θα καλύψει τη διαφορά;», διερωτήθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι οι δημοτικοί προϋπολογισμοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πρώτα ευρήματα της μελέτης που ανέθεσε η ΚΕΔΕ στην ΕΕΤΑΑ. Όπως επισήμανε, 88 δήμοι δεν διαθέτουν κανένα ΚΔΑΠ, ενώ στα δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης τα voucher καλύπτουν μόλις το 37,8% του λειτουργικού κόστους, με τους δήμους να επωμίζονται περίπου το 60%. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε μεταξύ άλλων σταθερή χρηματοδότηση των δημοτικών δομών, επέκταση της δημιουργικής απασχόλησης στις ηλικίες 12-15 ετών και ανάπτυξη των ΚΔΑΠ STEAM.

Για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 55 ετών διεκδίκησε 10.000 νέες θέσεις αποκλειστικά για τους δήμους, με προσυνταξιοδοτικό χαρακτήρα και έναρξη το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών με προσωπικό, επέκτασης του «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ, καθώς και βελτίωσης του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» για τα άτομα με αναπηρία.

«Ο παιδικός σταθμός σε ένα χωριό είναι υποδομή, όπως το δίκτυο ύδρευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν είναι αποκέντρωση, αλλά μεταφορά ευθύνης».

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 14-11-2026)