Σωματική δραστηριότητα: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Ο Andrew S. Perry, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί, και οι συνεργάτες του, εξέτασαν τη σχέση της σωματικής δραστηριότητας και του διαβήτη τύπου 2 χρησιμοποιώντας δεδομένα από φορητές συσκευές που συνδέονται με ηλεκτρονικά αρχεία υγείας.

Οι επιστήμονες μελέτησαν δεδομένα από 5.677 συμμετέχοντες στο Ερευνητικό Πρόγραμμα All of Us.

Βρήκαν 97 περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2 κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 3,8 ετών την περίοδο 2010 έως 2021.

Ο κίνδυνος διαβήτη μειώθηκε κατά 44% σε μοντέλα προσαρμοσμένα με βάση την ηλικία, το φύλο και τη φυλή όταν έκαναν καθημερινά 10.700 βήματα έναντι όσων έκαναν 6.000.

Η σύγκριση ομάδων με βάση τη μέση διάρκεια διαφόρων εντάσεων δραστηριοτήτων, έδειξε ότι είχαν παρόμοια οφέλη. Δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία που να τροποποιούν την επίδραση με βάση την ηλικία, τον δείκτη μάζας σώματος ή τον χρόνο καθιστικής ζωής.

«Διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που περνούσαν περισσότερο χρόνο κάνοντας οποιασδήποτε μορφής σωματική δραστηριότητα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2», είπε ο Perry.

«Τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν τη σημασία του να κινεί κανείς το σώμα του καθημερινά για να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.