Σομαλιλάνδη: Χείρα φιλίας σε Ελλάδα, Κύπρο και απέναντι στην Τουρκία μετά τη γκάφα για τα Κατεχόμενα

«Χείρα φιλίας» προς την Ελλάδα και την Κύπρο, τείνει η αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης » με ανάρτησή της στο X, ενώ τάσσεται κατά της τουρκικής επιθετικότητας και υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Πρόκειται για την αποσχισθείσα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Δημοκρατίας της Σομαλίας περιοχή, της οποίας την ανεξαρτησία αναγνώρισε τον περασμένο Δεκέμβριο το Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και από τον Ντόναλντ Τραμπ που αναρωτήθηκε δημόσια «αν γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη».

Αφορμή για την τελευταία ανάρτηση αποτέλεσε ισραηλινό δημοσίευμα, το οποίο αναπαρήγαγε τις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και στο πεδίο» και το μήνυμα ισχύος στην Τουρκία ότι «η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας τελείωσε».

«Η Ελλάδα έβαλε ένα όριο στο Αιγαίο Πέλαγος. Η επόμενη γραμμή ανήκει στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντεμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ σχηματίζουν τον πυρήνα της στρατηγικής συμμαχίας της ανατολικής Μεσογείου. Η Δημοκρατία της Σολαλιλάνδης, στρατηγικά τοποθετημένη στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα, αναδεικνύεται σε ζωτικό εταίρο στο νότιο πλευρό. Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει την παρουσία της στη Μογκαντίσου, ενώ το Ισραήλ αναγνώρισε την Χαργκέισα. Η εποχή της παθητικότητας τελείωσε», αναφέρεται στην ανάρτηση της «Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης», που συνοδεύεται από εικόνα που προφανώς έχει δημιουργηθεί με AI και εμφανίζει τις σημαίες των τριών χωρών καθώς και της Σομαλιλάνδης.

De facto ως ανεξάρτητο κράτος από το 1991

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μετά από έναν σχεδόν δεκαετή πόλεμο την ανεξαρτησία της, αποσχιζόμενη ουσιαστικά από την Σομαλία, το 1991. Έκτοτε λειτουργεί de facto ως ανεξάρτητο κράτος με δικό του νόμισμα, στρατό και κυβέρνηση, δηλώνοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Χαργκέισα. Ωστόσο όπως μεταφέρει το Euronews στο πέρασμα αυτών των 35 ετών, καμία χώρα στον κόσμο δεν την αναγνώρισε πλην του Ισραήλ τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο είχε φροντίσει όλο αυτό το διάστημα να αναπτύξει σχέσεις με την περιοχή.

Η έκταση της Σομαλιλάνδης είναι κατά περίπου το ένα τρίτο μεγαλύτερη από την Ελλάδα (εκτείνεται σε 135.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα), αλλά ο πληθυσμός της περίπου στο μισό αυτής (εκτιμάται μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων). Ωστόσο βρίσκεται σε ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση στο Κέρας της Αφρικής, καλύπτοντας ουσιαστικά την περιοχή της πρώην βρετανικής αποικίας στην περιοχή, η οποία καταργήθηκε επισήμως το καλοκαίρι του 1960.

Η «γκάφα» της Σομαλίας για την ΤΔΒΚ

Η τελευταία ανάρτηση της «Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης» στο X ζητά εμμέσως πλην σαφώς την αναγνώρισή της ως ανεξάρτητου κράτους από Ελλάδα και Κύπρο, όπως ήδη έχει πράξει το Ισραήλ. «Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει την παρουσία της στη Μογκαντίσου, ενώ το Ισραήλ αναγνώρισε την Χαργκέισα. Η εποχή της παθητικότητας τελείωσε», αναφέρεται στο τέλος της ανάρτησης.

Ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί μια ακόμα ακόμα πιο σαφής ανάρτηση-προτροπή από την Σομαλιλάνδη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, με αφορμή μια συνάντηση του νεοκλεγέντος προέδρου της Βουλής της Σομαλίας με τον πρόεδρο του «κοινοβουλίου» των Κατεχομένων και τις δημόσιες ευχαριστίες του πρώτου προς τον «πρόεδρο της Συνέλευσης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Επρόκειτο για θεαματική γκάφα από τον Νο2 πολιτικό παράγοντα της Σομαλίας, μετά τον πρόεδρο της χώρας. Όσο στενές σχέσεις και αν έχει το Μογκαντίσου με την Άγκυρα, αποτελεί τουλάχιστον… αυτογκόλ το να χαρίζει η Σομαλία στο ψευδοκράτος τον τίτλο που μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει, την ώρα που ζητάει από τη διεθνή κοινότητα να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και να μην αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, την οποία η ίδια χαρακτηρίζει ουσιαστικά ως «ψευδοκράτος».

Η σχετική ανάρτηση διαγράφηκε, αλλά προφανώς η αντίδραση από Λευκωσία και Αθήνα σε παρασκηνιακό επίπεδο ήταν τέτοια, που από μόνη της η διαγραφή αυτής της ανάρτησης δεν στάθηκε αρκετή.

Κάπως έτσι, το σομαλικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση, με την οποία έσπευσε να ανασκευάσει όσα είχε πει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, επαναβεβαιώνοντας «την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» και διευκρινίζοντας ότι «η θέση της Σομαλίας για την Κύπρο παραμένει αμετάβλητη».