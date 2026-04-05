Sologamy: Το trend που θέλει τις γυναίκες να παντρεύονται τον εαυτό τους κερδίζει θαυμάστριες σε όλο τον κόσμο

ΗSarah Wilkinson αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια γαμήλια τελετή στην οποία παντρεύτηκε τον ίδιο της τον εαυτό και οργάνωσε η φίλη της, που είναι wedding planner, στο Σάφολκ, τον περασμένο μήνα.

Η 42χρονη ασφαλίστρια Βρετανίδα δήλωσε ότι η περίσταση ήταν μια φυσική εξέλιξη αφού είχε κάνει δώρο στον εαυτό της ένα δαχτυλίδι αρραβώνων.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα για μένα που ήμουν στο επίκεντρο της προσοχής», είπε στο BBC.

«Η τελετή δεν ήταν ένας επίσημος γάμος, αλλά είχα την ημέρα του “γάμου μου”. Νομίζω ότι φτάνεις στο σημείο που σκέφτεσαι “μπορεί να μην το έχω αυτό με έναν σύντροφο στο πλευρό μου, αλλά γιατί να το χάσω;”. Αυτά τα χρήματα ήταν δεσμευμένα για τον γάμο μου – αφού ήταν εκεί, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσω για κάτι που θέλω να κάνω;».

Η Wilkinson είπε, επίσης, ότι ξόδεψε 10.000 λίρες για τη γιορτή, αφού αποταμίευε κάθε μήνα χρήματα γι’ αυτόν τον σκοπό και πρόσθετε τυχόν επιπλέον κέρδη που είχε, για παράδειγμα από το Bingo.

Η νύφη περιτριγυρίστηκε από 40 στενούς συγγενείς και φίλους της για την τελετή στις 30 Σεπτεμβρίου και άλλα 40 άτομα το βράδυ σε ένα τένις κλαμπ απέναντι.

Έγραψε 14 όρκους που πρέπει να τηρήσει, με πρώτο την υπόσχεση να μην εγκαταλείψει ποτέ τον έλεγχο του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Aποκάλυψε πως η ιδέα του να παντρευτεί τον εαυτό της τής ήρθε όταν έγινε 40 ετών και αποφάσισε να αγοράσει στον εαυτό της το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων που πάντα ήθελε.

Ο γάμος περιλάμβανε ένα παραδοσιακό λευκό φόρεμα με παγιέτες, μια τούρτα που είχε στην κορυφή της μια φιγούρα μιας νύφης που φιλάει έναν βάτραχο, ενώ η μητέρα της τη συνόδευσε στο διάδρομο.

«Όσο και αν αυτή η ημέρα ήταν για τη Σάρα, ουσιαστικά έγινε για να έρθουμε ξανά όλοι κοντά. Να βρεθούμε όλοι μαζί», δήλωσε η wedding planner, Katherine Cresswell.

«Υπάρχει πάντα η ανάγκη να γιορτάζουμε και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή».

Παρά το γεγονός ότι είχε την τέλεια ημέρα του γάμου της, η κ. Wilkinson δεν απέκλεισε «καθόλου» το ενδεχόμενο να επαναλάβει στο μέλλον την τελετή με έναν γαμπρό.