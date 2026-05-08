Σοκ για τη Warner Bros Discovery: Κατέγραψε ζημιές 2,9 δισ. δολαρίων μετά τη ρήξη με το Netflix

Χαστούκι για την Warner Bros Discovery αποτελούν τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καθώς ανακοίνωσε τεράστιες ζημιές ύψους 2,916 δισ. δολαρίων έναντι ζημιών 453 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη ρήξη της συμφωνίας της με το Netflix.

Το οικονομικό πλήγμα προήλθε κυρίως από το τεράστιο κόστος αποζημίωσης που υποχρεώθηκε να καταβάλει η Warner Bros Discovery μετά την κατάρρευση της συμφωνίας εξαγοράς που είχε συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η εταιρεία επιβαρύνθηκε με ρήτρα ακύρωσης ύψους περίπου 2,8 δισ. δολαρίων, ποσό που εκτόξευσε το λειτουργικό κόστος και οδήγησε στα ιστορικά αρνητικά αποτελέσματα.

Η υπόθεση συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονιμαχίες που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας. Το Netflix και η Paramount Skydance συγκρούστηκαν για τον έλεγχο της Warner Bros Discovery, σε μια μάχη που τελικά κατέληξε υπέρ της Paramount Skydance.

Η Paramount συμφώνησε να καταβάλει το τέλος τερματισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας της για την αγορά ολόκληρου του WBD, αλλά το κόστος παραμένει λογιστικά στα βιβλία της WBD μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας.

Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 26%, φτάνοντας τα 11,36 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν ελαφρώς κάτω από τα 8,9 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, η συμφωνία είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο.

Πέρα από αυτό, το streaming με επικεφαλής το HBO Max είχε ένα καλό τρίμηνο με έσοδα αυξημένα κατά 7% στα περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορισμένα δημοφιλή προγράμματα και καθώς εισήλθε στις παγκόσμιες αγορές. Τα έσοδα από διαφημίσεις DTC αυξήθηκαν κατά 19%. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% στα 433 εκατομμύρια δολάρια.