Σοκ για εκατομμύρια οδηγούς: Ποια αυτοκίνητα κινδυνεύουν να βγουν «εκτός» από 2026 – Τι αλλάζει στην Ελλάδα

Η συζήτηση γύρω από την «υποχρεωτική απόσυρση» επιστρέφει δυναμικά. Στην πράξη όμως, το νέο σχέδιο δεν αφορά απλά την ηλικία ενός ΙΧ. Εστιάζει στην πραγματική του κατάσταση, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αυστηρό και τεχνοκρατικό σύστημα ελέγχου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει δραστικά τους ρύπους και να εκσυγχρονίσει τον στόλο. Γι’ αυτό προωθεί ένα πολυετές πλάνο που ξεκινά το 2026 και φτάνει έως το 2050.

Στην αρχή μπαίνουν στο στόχαστρο τα παλαιότερα αυτοκίνητα, κυρίως προδιαγραφών Euro 1, δηλαδή μοντέλα πριν το 1996. Στη συνέχεια, το σχέδιο επεκτείνεται σταδιακά σε νεότερες κατηγορίες, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανά γενιά κινητήρων.

Όμως η ουσία βρίσκεται αλλού

Το νέο καθεστώς δεν «κόβει» απλά τα παλιά ΙΧ. Τα αξιολογεί. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί εκτός κυκλοφορίας αν δεν περνά ΚΤΕΟ για χρόνια, αν έχει εγκαταλειφθεί ή αν το κόστος επισκευής ξεπερνά την αξία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται ουσιαστικά «όχημα στο τέλος ζωής» και οδηγείται σε ανακύκλωση. Αυτό αλλάζει πλήρως το παιχνίδι. Για πρώτη φορά, η Ευρώπη δεν βασίζεται μόνο στην ηλικία, αλλά στη βιωσιμότητα του αυτοκινήτου. Ένα καλοσυντηρημένο όχημα μπορεί να συνεχίσει να κινείται. Ένα παρατημένο ή επικίνδυνο, όχι.

Και εδώ μπαίνει η Ελλάδα

Η χώρα μας διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αλλαγών. Εκατομμύρια αυτοκίνητα ενδέχεται να επηρεαστούν, ειδικά όσα δεν συντηρούνται σωστά ή δεν περνούν τεχνικούς ελέγχους.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο ανοίγει συζήτηση για κίνητρα. Χωρίς οικονομική στήριξη, η μετάβαση θα είναι δύσκολη για πολλούς οδηγούς. Ήδη εξετάζονται σενάρια επιδότησης ή αντικατάστασης, ώστε να μην μετατραπεί η αλλαγή σε κοινωνικό σοκ.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση.

Παρά τα δημοσιεύματα για «μαζικές αποσύρσεις», η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα επιβληθεί ένα καθολικό, άμεσο μέτρο που να απαγορεύει συνολικά τα παλιά ΙΧ. Η μετάβαση είναι σταδιακή και βασίζεται σε κατευθύνσεις, όχι σε ένα ενιαίο υποχρεωτικό νόμο για όλους από τη μια μέρα στην άλλη.

Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι περίοδος προσαρμογής

Το βέβαιο είναι ένα: η εποχή της ανοχής για τα παλιά, ασυντήρητα αυτοκίνητα τελειώνει. Το αν αυτό θα γίνει ομαλά ή με πίεση, θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα παρθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Και για πρώτη φορά, το ερώτημα δεν είναι «πόσο παλιό είναι το αυτοκίνητό σου».

Είναι αν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στους δρόμους.

