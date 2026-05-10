Soft Girl: Η τάση που επικροτεί τις γυναίκες που αφήνουν τη δουλειά τους για να παραμείνουν στο σπίτι

Μια νέα τάση ανάμεσα στις εργαζόμενες γυναίκες έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδίως σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Στη Σουηδία, για παράδειγμα, τη χώρα υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλές είναι οι νεαρές γυναίκες που υιοθετούν το trend που έγινε πολύ δημοφιλές στα social media και ονομάζεται “soft girl” και που επικροτεί την παραίτηση από την εργασία και την παραμονή στο σπίτι για τις γυναίκες.

Η 25χρονη Vilma Larsson, έχει δουλέψει στο παρελθόν σε παντοπωλείο, γηροκομείο και σε ένα εργοστάσιο. Παραιτήθηκε από την εργασία της πριν από ένα χρόνο για να γίνει νοικοκυρά και λέει ότι ποτέ δεν ήταν πιο ευτυχισμένη.

«Η ζωή μου είναι πιο ήρεμη. Δεν αγωνίζομαι πια για όλα και δεν είμαι πολύ αγχωμένη».

Ο φίλος της εργάζεται εξ αποστάσεως στα οικονομικά, και ενώ εκείνος περνάει τις μέρες του στο λάπτοπ του, εκείνη βρίσκεται στο γυμναστήριο, έξω για καφέ ή μαγειρεύει. Το ζευγάρι μεγάλωσε σε μικρές πόλεις της κεντρικής Σουηδίας, αλλά τώρα ταξιδεύει πολύ και περνάει τον χειμώνα στην Κύπρο.

«Κάθε μήνα μου δίνει μισθό από τα χρήματα που βγάζει. Αν χρειαστώ περισσότερα, θα του τα ζητήσω. Ή αν χρειάζομαι λιγότερα, αποταμιεύω τα υπόλοιπα», εξηγεί στο BBC η νεαρή κοπέλα. Πλέον, μοιράζεται τον νέο τρόπο ζωής της στα social media, όπου έχει συγκεντρώσει 11,000 followers. Κάποιες από τις αναρτήσεις της έχουν σχεδόν 400.000 likes, αν και η ίδια λέει ότι δεν έχει εισόδημα από το περιεχόμενό της. Χρησιμοποιεί τα hashtags «hemmaflickvän» και «hemmafru» (λέξεις στα σουηδικά για την κοπέλα που μένει στο σπίτι και τη νοικοκυρά) και περιγράφει τον εαυτό της ως «soft girl».

Ο τρόπος ζωής του «soft girl» αποτελεί μια μικρο-τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Αλλά στη Σουηδία η πρόσφατη δημοτικότητα της έννοιας έχει προκαλέσει έκπληξη αλλά και διχασμό.

Το Ungdomsbarometern, η μεγαλύτερη ετήσια έρευνα της Σουηδίας για τους νέους, κατέδειξε την τάση των Σουηδών υπέρ του τρόπου ζωής των soft girls. Νέοι, κυρίως από ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι υπέρ της, με το 14% των μαθητριών ηλικίας 7 έως 14 ετών να αυτοπροσδιορίζονται ως soft girls.

«Πρόκειται για την απομάκρυνση από αυτό το ιδεώδες του “girl boss” που βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια, όπου υπάρχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις για επιτυχία σε κάθε πτυχή της ζωής» εξήγησε στο BBC η Johanna Göransson, ερευνήτρια του Ungdomsbarometern. «Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν εντελώς την εργασία τους και ζουν από τους συντρόφους τους, αλλά πιθανότατα πρόκειται για ένα μικρό σχετικά ποσοστό, ακόμα».