Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4.429.500,00 ευρώ προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), προκειμένου να καταβληθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η επιχορήγηση καλύπτει το 1ο αίτημα χρηματοδότησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το οικονομικό έτος 2026. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Πανεπιστημίου, εξασφαλίζοντας την άμεση ροή των πόρων και την ταχεία πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων φοιτητών σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις του Ιδρύματος (Θέρμη και Σίνδο Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς). Η συγκεκριμένη εκταμίευση αποτελεί μέρος της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας και την ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ.

Η νέα αυτή καταβολή προστίθεται στη συνολική οικονομική στήριξη που λαμβάνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2026, ενισχύοντας τόσο την καθημερινή λειτουργία του όσο και τις κτιριακές του υποδομές.

Θυμίζουμε ότι για το οικονομικό έτος 2026, η συνολική ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ανέρχεται σε 6.135.096 ευρώ, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών και την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου. (Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση της τακτικής επιχορήγησης ύψους 5,52 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε ήδη από την άνοιξη του 2026).

-Συντηρήσεις & Αναβάθμιση Υποδομών

Στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030 και της ευρύτερης μέριμνας για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, κατανεμήθηκε στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 3.000.000 ευρώ. Το κονδύλι αυτό κατευθύνεται στην αντιμετώπιση χρόνιων αναγκών, στη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών υποδομών στις πέντε πανεπιστημιουπόλεις του Ιδρύματος και στη βελτίωση των συνθηκών για φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση των στεγαστικών υποδομών του Ιδρύματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα φοιτητική εστία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Σίνδο, η οποία στεγάζεται σε σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα με 110 δωμάτια, τα περισσότερα μονόκλινα, πλήρως εξοπλισμένα (διαθέτουν γραφεία, ντουλάπες, κουζίνα και μπάνιο), προσφέρει δωρεάν, ποιοτική στέγαση σε περισσότερους από 180 φοιτητές και φοιτήτριες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 1,8 εκ. ευρώ για την αγορά και την τελική διαμόρφωση του χώρου.

-Διπλασιασμός του επιδόματος σε σχέση με το 2019

Η ενίσχυση των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εντάσσεται στην ευρύτερη αύξηση των πόρων που διατίθενται για τη φοιτητική μέριμνα τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά, θυμίζουμε πως η ετήσια κρατική δαπάνη για το στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από 41,76 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, με το επίδομα να φτάνει έως τα 2.000 (ή 2.500 ευρώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης).Πρόκειται για αύξηση 100% και 150% αντίστοιχα, η οποία ενισχύει την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών να ανταποκριθούν στο κόστος φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Παράλληλα, δρομολογείται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η αύξηση του φοιτητικού σιτηρεσίου κατά 50% (από 2,00 σε 3,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο)

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και αυξημένους προϋπολογισμούς, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, αντιμετωπίζοντας το κόστος στέγασης και διαβίωσης ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής και εκπαιδευτικής δικαιοσύνης.

Για την πορεία αξιολόγησης και την έγκριση της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και γονείς ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση stegastiko.minedu.gov.gr (με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet), όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το στάδιο εκκαθάρισης και καταβολής της ενίσχυσης.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε:

«Πίσω από κάθε ευρώ που εγκρίνουμε για τη φοιτητική μέριμνα, υπάρχει ένας νέος άνθρωπος που χτίζει το μέλλον του και μια ελληνική οικογένεια που αγωνίζεται να σταθεί δίπλα του. Με την εκταμίευση των 4,43 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, φροντίζουμε ώστε οι πόροι να φτάνουν γρήγορα, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, στους λογαριασμούς των δικαιούχων φοιτητών σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς. Για εμάς, οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση σημαίνουν στην πράξη να αίρουμε τα οικονομικά εμπόδια της στέγασης και της διαβίωσης μακριά από το σπίτι, ενισχύοντας παράλληλα τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια που κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ταχύτητα και κοινωνική ευαισθησία, επενδύοντας ουσιαστικά στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τη νέα γενιά».