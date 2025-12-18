Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: Είχα την περούκα της Ντάλιας στο σπίτι 20 χρόνια

Με αφορμή την επιστροφή του «Παρά Πέντε» η Σμαράγδα Καρύδη φόρεσε ξανά την ξανθιά περούκα της «Ντάλιας», της ηρωίδας που υποδύεται, αναφέροντας πως όλα αυτά τα χρόνια την είχε φυλαγμένη στο σπίτι της.

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της σειρά, στις 23 Δεκεμβρίου θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο που γυρίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σχολιάζοντας τόσο τη συνάντηση με τους συναδέλφους της από το «Παρά Πέντε», όσο και τη χαρακτηριστική περούκα με τα φουντωτά μαλλιά, που έχει συνδεθεί με την «Ντάλια».

Όπως είπε η ηθοποιός: «Με τα παιδιά δεν έχουμε χαθεί στην πραγματικότητα σαν φίλοι, αλλά ξανακάναμε γυρίσματα ως ρόλοι. Λέγαμε “πώς θα το ξανακάνουμε αυτό μετά από 20 χρόνια;” και τελικά με το που ντυθήκαμε, βαφτήκαμε, έβαλα την περούκα, βρήκαμε τα λόγια μας, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν περίεργο. Την είχα και την περούκα της Ντάλιας στο σπίτι. Την είχα 20 χρόνια και τώρα ξαναμπήκε σε κουτί, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί ποτέ και πότε».

