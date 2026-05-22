Σλοβενία: Ο Γιάνεζ Γιάνσα εξελέγη πρωθυπουργός

Πρωθυπουργός εξελέγη σήμερα από το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ο επικεφαλής της εθνικιστικής δεξιάς, Γιάνεζ Γιάνσα, έπειτα από τη συμφωνία της κυβέρνησης μειοψηφίας και τη στήριξη που του παρείχε ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για μια ευημερούσα και πιο ελεύθερη Σλοβενία. Ευχαριστώ, δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση» δήλωσε ο 67χρονος Γιάνσα.

Από τους 87 βουλευτές που ήταν παρόντες στην ψηφοφορία, οι 51 ψήφισαν υπέρ του Γιάνσα, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιούνιο, αφού εγκριθεί και το κυβερνητικό σχήμα, σε άλλη συνεδρίαση του κοινοβουλίου, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ο Γιάνσα ήταν πρωθυπουργός της Σλοβενίας, μιας χώρας δύο εκατομμυρίων κατοίκων, τρεις φορές στο παρελθόν, μεταξύ 2004-22. Είναι στενός σύμμαχος του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και δηλώνει θαυμαστής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου το κόμμα του ήρθε δεύτερο, πίσω από τον συνασπισμό του απερχόμενου, φιλοευρωπαίου και φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ. Ωστόσο ο τελευταίος δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και τη Δευτέρα ο Γιάνσα παρουσίασε μια συμφωνία για τη συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας.

Το Δημοκρατικό Σλοβενικό Κόμμα (SDS, 28 έδρες) θα συγκυβερνήσει με τη χριστιανοδημοκρατική Νέα Σλοβενία (NSi, 9 έδρες), με την υποστήριξη και του «Δημοκρατία» (6 έδρες) που ιδρύθηκε το 2024 από τον Άνζε Λόγκαρ, ο οποίος θεωρείται κεντρώος και προέρχεται από το SDS.

Δυο βουλευτές μικρότερων κομμάτων εντάχθηκαν επίσης στον συνασπισμό που αριθμεί πλέον 43 βουλευτές.

Το κόμμα «Αλήθεια» (Resnica), που δηλώνει αντισυστημικό και φιλορωσικό, αποφάσισε επίσης να στηρίξει τον ετερόκλητο συνασπισμό, χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν.