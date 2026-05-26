Σλοβενία: Ο δεξιός Γιάνσα νέος πρωθυπουργός της χώρας – Αντικατέστησε τον φιλελεύθερο Γκόλομπ

Το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας όρισε την Παρασκευή τον δεξιό πολιτικό Γιάνεζ Γιάνσα ως νέο πρωθυπουργό, σε μια αλλαγή κατεύθυνσης για τη μικρή αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέχρι πρότινος διοικούνταν από φιλελεύθερη κυβέρνηση.

Οι βουλευτές υποστήριξαν τον Γιάνσα με 51 ψήφους υπέρ και 36 κατά στη 90μελή Βουλή. Ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο εντός των επόμενων 15 ημερών για νέα ψηφοφορία με σκοπό την επικύρωση του μελλοντικού του υπουργικού συμβουλίου.

Ο διορισμός του Γιάνσα βάζει τέλος σε μια μετεκλογική αδιέξοδο στη Σλοβενία, μετά από μια κοινοβουλευτική ψηφοφορία πριν από δύο μήνες που κατέληξε πρακτικά σε ισοπαλία. Το Κίνημα Ελευθερίας του πρώην φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ κέρδισε με μικρή διαφορά, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Γιάνσα και το λαϊκιστικό Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του υπέγραψαν αυτή την εβδομάδα συμφωνία συνασπισμού με διάφορες δεξιές ομάδες. Η νέα κυβέρνηση έχει επίσης την υποστήριξη του κόμματος «Αλήθεια», το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως κίνημα κατά των εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η νέα θητεία θα είναι η τέταρτη για τον βετεράνο Σλοβένο πολιτικό. Ο 67χρονος Γιάνσα είναι θαυμαστής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ήταν στενός σύμμαχος του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ηττήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις εκλογές του περασμένου μήνα.

Σε ομιλία του, ο Γιάνσα ανέφερε την οικονομία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, καθώς και την αποκέντρωση ως βασικούς στόχους της μελλοντικής κυβέρνησης. Υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους για τους πλούσιους και να στηρίξει την ιδιωτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη.

Επικρίνοντας την υποτιθέμενη «αναποτελεσματικότητα» της προηγούμενης κυβέρνησης, ο Γιάνσα δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση θα μετατρέψει τη Σλοβενία σε «μια χώρα ευκαιριών, ευημερίας και δικαιοσύνης, όπου κάθε υπεύθυνος πολίτης θα αισθάνεται ασφαλής και αποδεκτός».

Όπως και ο Όρμπαν, ο Γιάνσα ήταν σθεναρά αντίθετος στους μετανάστες κατά τη διάρκεια του τεράστιου μεταναστευτικού κύματος προς την Ευρώπη το 2015. Επίσης, όπως και ο Όρμπαν, ο Γιάνσα έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για καταστολή των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του Τύπου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του το 2020-2022. Αυτό οδήγησε σε διαμαρτυρίες την εποχή εκείνη και σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.