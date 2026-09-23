Σλοβακία: Η κυβέρνηση θέτει ανώτατο περιθώριο κέρδους στα βενζινάδικα μετά το ράλι ανόδου

Η Σλοβακία θα θέσει ανώτατο όριο – πλαφόν – στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων βενζίνης, θα μειώσει τους σιδηροδρομικούς φόρους και θα ζητήσει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) απέναντι στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

«Από την 1η Οκτωβρίου, θα υπάρχει ανώτατο όριο δέκα σεντ στο κέρδος των εμπόρων λιανικής από τις πωλήσεις καυσίμων», είπε ο Ρόμπερτ Φίτσο στους δημοσιογράφους.

Όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Σλοβακία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτόξευση της τιμής του αργού, σε ένα υπόβαθρο εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

«Θα μειώσουμε επίσης στο μισό τους φόρους στη δεύτερη θέση για τα ταξίδια με τρένο», πρόσθεσε.

Ο Φίτσο, που είναι ο μοναδικός ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ που διατηρεί σχέσεις με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτν παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επέκρινε την ΕΕ ότι αφήνει τις χώρες μέλη «στο έλεος της πετρελαϊκής κρίσης».

«Είναι ανίκανη να επηρεάσει οποιονδήποτε στον κόσμο. Παρακολουθούμε, ανήμποροι, το ξέσπασμα πολέμων από τους μεγάλους ή τους μικρούς, και αυτοί οι πόλεμοι προκαλούν κρίσεις, την πετρελαϊκή κρίση κυρίως, που μας δημιουργεί προβλήματα», είπε.

«Η ΕΕ είναι ικανή να βρίσκει εκατοντάδες δισεκατομμύρια προκειμένου να υποστηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν είναι ικανή ούτε καν να συγκληθεί για να συζητήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης.

Είπε ότι θέλει να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής για τις τιμές των καυσίμων.