SkyNews Τι σημαίνει για το Ιράν η δολοφονία Λαριτζανί

Ηδολοφονία του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, είναι «πιθανώς εξίσου σημαντική» με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυτό υπογράμμισε ο αρθρογράφος και συγγραφέας εξωτερικών υποθέσεων, Τιμ Μάρσαλ, μιλώντας στο Sky News, αφότου το Ισραήλ εξουδετέρωσε τέσσερις αξιωματούχους του Ιράν, ένας εκ των οποίων ήταν ο Λαριτζανί.

Θεωρούνταν ο de facto συντονιστής της ιρανικής στρατηγικής μετά την αποσταθεροποίηση της ανώτατης ηγεσίας και ο νούμερο δύο του καθεστώτος. «Ο Λαριτζανί διηύθυνε το σόου με τους IRGC [Φρουρούς της Επανάστασης]. Νομίζω ότι οι κληρικοί ωθούνται στην άκρη», δήλωσε ο Μάρσαλ στο Sky News.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν, μετά την ανακοίνωση από το Ισράηλ ότι δολοφόνησε τον Λαριτζανί, δημοσιοποίησε ένα χειρόγραφο σημείωμα ισχυριζόμενο ότι προέρχεται από τον Λαριτζανί – μια προφανής άρνηση του θανάτου του. Στην πραγματικότητα ωστόσο, όπως σχολιάζει και ο ειδικός, η Τεχεράνη δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανός.

«Ο Λαριτζανί ήταν ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στην τηλεόραση 24 ώρες μετά τη δολοφονία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη», προσέθεσε θέλοντας να δείξει τη θέση που κατείχε στο καθεστώς την επομένη του θανάτου του Χαμενεΐ.

Ο ειδικός σημείωσε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει παράσχει επαρκείς αποδείξεις ότι είναι ζωντανός ούτε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ότι αφορά τον Λαριτζανί σημείωσε ακόμη πως εκτιμά ότι δεν θα αποτελέσει σημείο καμπής για αποκλιμάκωση ή αποκλιμάκωση του πολέμου.

«Είναι σκληροπυρηνικός, αλλά είναι και πραγματιστής σκληροπυρηνικός. Δεν είναι φαύλος κύκλος. Οπότε, αν φύγει, αυτό που σου απομένει είναι, νομίζω, ο πλήρης έλεγχος των IRGC (Φρουροί της Επανάστασης). Νομίζω ότι οι κληρικοί έχουν πραγματικά παραμεριστεί», ανέφερε.

«Ο Λαριτζανί προέρχεται από μια πολύ πλούσια κληρική οικογένεια και ήταν πολύ κοντά στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη. Έτσι, ήταν ένας από τους τελευταίους δεσμούς με την κληρική πλευρά».

Γιος σάχη: Βρήκαν τη μοίρα που τους άξιζε

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν, λέει ότι ο Λαριτζανί, μαζί με αρκετούς άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς ηγέτες που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκότωσε, «έχουν βρει τη μοίρα που τους άξιζε».

«Ο Αλί Λαριτζανί, ο Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί και αρκετοί άλλοι διαβόητοι διοικητές και δράστες της αδίστακτης σφαγής των καλύτερων γιων του Ιράν έχουν βρει τη μοίρα που τους άξιζε», έγραψε ο Παχλαβί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παχλαβί, μάλιστα, κάλεσε όσους Φρουρούς της Επανάστασης θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από το καθεστώς να το κάνουν άμεσα. «Προειδοποιώ τους φύλακες της διαφθοράς: καταθέστε τα όπλα σας, διαχωρίστε τον εαυτό σας από τον στρατό του σκότους και ενταχθείτε στον στρατό του φωτός», έγραψε χαρακτηριστικά.