Σκύλοι και καταιγίδες: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φοβούνται τους δυνατούς ήχους

Καθώς ο Σεπτέμβρης φτάνει στο τέλος του και τα πρώτα πρωτοβρόχια πλησιάζουν, πολλοί από εμάς χαμογελάμε με τη μυρωδιά της βρεγμένης γης και τον ήχο της βροχής στο τζάμι.

Για τους σκύλους μας όμως, η αλλαγή του καιρού δεν είναι πάντα τόσο γλυκιά. Οι βροντές, οι αστραπές και ο αέρας που φέρνουν οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πηγή άγχους και φόβου. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις το τετράποδο μέλος της οικογένειάς σου να τρέμει, να ψάχνει πανικόβλητο μια γωνιά να κρυφτεί ή να σε κοιτά με μάτια γεμάτα αγωνία.

Όμως η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε ανήμποροι μπροστά σε αυτό. Αν κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους σκύλους μας με κατανόηση, τρυφερότητα και πρακτικές λύσεις που θα τους βοηθήσουν να νιώσουν ασφάλεια κάθε φορά που ο ουρανός «σκοτεινιάζει».

Γιατί φοβούνται οι σκύλοι τις καταιγίδες; Οι τρεις βασικοί παράγοντες

Ο φόβος μπροστά στις καταιγίδες δεν είναι τυχαίος. Οι ειδικοί επισημαίνουν τρεις κύριους λόγους:

Η αντίδραση στον κρότο

Οι βροντές φτάνουν στα αυτιά των σκύλων με ένταση πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα δικά μας. Η ακοή τους είναι πιο ευαίσθητη και μπορούν να αντιλαμβάνονται συχνότητες που εμείς δεν ακούμε. Έτσι, κάθε κεραυνός είναι για εκείνους ξαφνικός και τρομακτικός θορύβος.

Το άγχος αποχωρισμού

Αν ένας σκύλος έχει ήδη τάση να αγχώνεται όταν μένει μόνος του, οι καταιγίδες επιδεινώνουν την κατάσταση. Η απουσία του κηδεμόνα του, σε συνδυασμό με τους θορύβους και τις αλλαγές στο περιβάλλον, μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί εντελώς ανυπεράσπιστος.

Ο στατικός ηλεκτρισμός

Αυτός ο παράγοντας ίσως είναι ο πιο απρόσμενος. Οι καταιγίδες φορτίζουν την ατμόσφαιρα με ηλεκτρισμό, και το τρίχωμα των σκύλων μπορεί να συσσωρεύσει στατικό φορτίο. Το αποτέλεσμα; Μικρά, αλλά ενοχλητικά «ηλεκτροσόκ», ειδικά αν ο σκύλος ακουμπήσει σε μεταλλικές επιφάνειες. Αυτό είναι πιο έντονο σε μεγάλους σκύλους ή σε εκείνους με πυκνό τρίχωμα. Δεν είναι περίεργο που μερικοί ψάχνουν καταφύγιο σε υπόγεια ή μπάνια, χώρους όπου το στατικό φορτίο είναι μικρότερο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας;

Η αντιμετώπιση του φόβου της καταιγίδας απαιτεί κατανόηση, υπομονή και μια σειρά από πρακτικές κινήσεις.

Δημιουργία ασφαλούς χώρου

Αφήνουμε τον σκύλο μας να επιλέξει πού νιώθει πιο άνετα. Μπορεί να είναι το κρεβάτι του, ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα ή ακόμη και ένα υπόγειο. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτόν τον χώρο με κουβέρτες, το αγαπημένο του παιχνίδι και λίγο φως, ώστε να νιώθει προστατευμένος.

Χρήση ήχων

Η μουσική ή ένας θόρυβος λευκού φάσματος (white noise) μπορεί να καλύψει μέρος από τους ήχους της καταιγίδας. Έτσι μειώνεται η ένταση των βροντών και ο σκύλος αποσπάται.

Το «anxiety wrap»

Πρόκειται για ειδικά ρούχα που εφαρμόζουν σφιχτά στο σώμα του σκύλου, δημιουργώντας ένα αίσθημα αγκαλιάς. Σε πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν το άγχος σε θορυβογόνα γεγονότα, όπως καταιγίδες ή πυροτεχνήματα.

Λιχουδιές και παιχνίδι

Η θετική ενίσχυση είναι πάντα ένας τρόπος να αλλάξουμε την εμπειρία του σκύλου. Μπορούμε να του δίνουμε λιχουδιές, να παίξουμε μαζί του ή να τον αποσπάσουμε με κάτι ευχάριστο. Σιγά σιγά, μπορεί να αρχίσει να συνδέει τους θορύβους με θετικές στιγμές.

Αποφυγή τιμωρίας ή υπερβολικού οίκτου

Είναι σημαντικό να μην τιμωρούμε τον σκύλο για τη συμπεριφορά του, αλλά ούτε και να υπερβάλλουμε με συνεχές χάιδεμα ή φωνή γεμάτη πανικό. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τον φόβο του. Η στάση μας πρέπει να είναι ήρεμη, καθησυχαστική και σταθερή.

Συμβουλή από κτηνίατρο

Αν ο φόβος είναι πολύ έντονος και τίποτα δεν φαίνεται να βοηθάει, ένας κτηνίατρος μπορεί να προτείνει ειδικές θεραπείες ή ακόμα και φάρμακα για τη διαχείριση του άγχους. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να κάνουν τις καταιγίδες πιο υποφερτές για τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

Μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που ίσως δεν γνωρίζατε

– Πολλοί σκύλοι αρχίζουν να ανησυχούν πριν καν ξεκινήσει η βροχή, γιατί αισθάνονται την πτώση της βαρομετρικής πίεσης ή μυρίζουν τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα.

– Ορισμένα σκυλιά «εκπαιδεύονται» στο φόβο από προηγούμενες εμπειρίες. Αν π.χ. μια δυνατή καταιγίδα τα τρόμαξε ιδιαίτερα όταν ήταν μικρά, είναι πιθανό να κουβαλούν αυτόν τον φόβο για όλη τους τη ζωή.

– Υπάρχουν φυλές πιο ευάλωτες στον φόβο της καταιγίδας, συνήθως εκείνες με έντονη ευαισθησία ή νευρικό ταμπεραμέντο.