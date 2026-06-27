Σκοινάς: Μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών τη Δευτέρα – Εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατ. ευρώ ενίσχυση στους ρυζοπαραγωγούς

Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος de minimis.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ύψος των καταβολών, σημειώνοντας πως «το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας».

Όπως διευκρίνισε, οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της νέας δομής που διαμορφώνεται στην ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς

Αναφερόμενος στους παραγωγούς ρυζιού, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε ότι η ενίσχυση των 20 εκατ. ευρώ μέσω de minimis θα καταβληθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ως αντιστάθμισμα για τις ζημιές που υπέστη ο κλάδος τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας πιο μόνιμης λύσης, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται η ένταξη της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, στα πρότυπα αντίστοιχων παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις αγροτικές ενισχύσεις

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι στο σύστημα πληρωμών θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως αποτελούν τη μοναδική ασφαλή διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Όπως ανέφερε, στόχος της μεταρρύθμισης είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις πληρωμές, ώστε κάθε παραγωγός να γνωρίζει τι δικαιούται, πότε θα πληρωθεί, αλλά και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί σε περίπτωση που δεν λαμβάνει ενίσχυση.

Αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό για τον λαγοκέφαλο

Σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε ότι η αποζημίωση για τους αλιείς θα διαμορφωθεί στα 5,33 ευρώ ανά κιλό, διευκρινίζοντας ότι αφορά καθαρή αποζημίωση για τους ψαράδες που συλλέγουν τα συγκεκριμένα ξενικά είδη.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις περιφέρειες.

Προσωπική εκτίμηση για εκλογές την άνοιξη

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ο υπουργός εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιλέξουν με γνώμονα τη σταθερότητα και την ικανότητα διαχείρισης των διεθνών προκλήσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επιλογή τους θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.