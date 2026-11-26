Σε πολλαπλά μέτωπα εξελίσσεται η διαπραγμάτευση των 27 στις Βρυξέλλες, καθώς οι διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών-μελών δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας τόσο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 όσο και για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης της Ουκρανίας το 2027.

Το συνολικό ύψος των δαπανών, η κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και άμυνας αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, προέβλεπε προϋπολογισμό σχεδόν 2 τρισ. ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαβουλεύσεις του Οκτωβρίου δεν οδήγησαν σε συμβιβασμό, ενώ η νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, περιορίζει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στα 1,58 τρισ. ευρώ.

Πιέσεις από το Βερολίνο για μεγαλύτερες περικοπές

Ούτε η μειωμένη πρόταση φαίνεται να ικανοποιεί τη Γερμανία, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να απορρίπτει, προσερχόμενος στη σύνοδο, το προτεινόμενο ύψος των δαπανών. «Το συνολικό ποσό εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των κρατών-μελών.

Κοινό μέτωπο υπέρ της δημοσιονομικής συγκράτησης συγκροτούν οι αποκαλούμενοι «Φειδωλοί 7», στους οποίους συμμετέχουν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Κατά τη συνάντησή τους με τον Αντόνιο Κόστα, οι επτά χώρες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν περικοπές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η πολιτική συνοχής, από την οποία επωφελούνται κυρίως περιφέρειες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης.

Διαφωνούν 17 χώρες για τις περικοπές

Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Φίλοι της Συνοχής», μια συμμαχία 17 κρατών-μελών που διεκδικεί τη διατήρηση επαρκών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική.

Στην ομάδα συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ισπανία.

Κεντρικό ρόλο στην εκπροσώπηση της πρωτοβουλίας έναντι του Αντόνιο Κόστα έχουν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν. Λόγω της απουσίας του Πέδρο Σάντσεθ, την Ισπανία θα εκπροσωπήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Μελόνι απορρίπτει το ενδεχόμενο αύξησης της ιταλικής συνεισφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό με ταυτόχρονη μείωση των πόρων που λαμβάνει η χώρα της, εκτιμώντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέχουν ακόμη «έτη φωτός» από μια συμφωνία.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω προϋποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποδοχή του προϋπολογισμού προϋποθέτει μια δίκαιη συμφωνία για την Ιταλία. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στη χώρα της οι αλλαγές στα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων και οι περικοπές στη συνοχή και τη γεωργία.

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης η οικονομική στήριξη του Κιέβου

Πρόσθετες δυσκολίες στην εξεύρεση κοινής γραμμής δημιουργεί το ζήτημα της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027.

Η Κομισιόν εισηγείται τη χορήγηση νέου δανείου έως 45 δισ. ευρώ, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό, συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο πρόγραμμα δανειοδότησης των 90 δισ. ευρώ για τη διετία 2026-2027. Η πρόσθετη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να καλύψει σχεδόν τα δύο τρίτα του χρηματοδοτικού κενού του Κιέβου για το επόμενο έτος.

Τη διασύνδεση της ουκρανικής χρηματοδότησης με τις διαβουλεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο απορρίπτει ο Τσέχος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις, ζητώντας αυτοτελή εξέταση των δύο ζητημάτων.

Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, την οποία δημοσιοποίησε η τσεχική κυβέρνηση στις 10 Νοεμβρίου, ο Μπάμπις υποστήριξε ότι η εξασφάλιση συμφωνίας για τη μελλοντική οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας δεν πρέπει να συνιστά προϋπόθεση για την έγκριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Αναγνώρισε, παράλληλα, την ανάγκη σταθερής και προβλέψιμης στήριξης του Κιέβου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπονομεύεται η χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως «απολύτως απαράδεκτη» την τελευταία δημοσιονομική πρόταση, αντιδρώντας στο περιορισμένο μερίδιο των κονδυλίων που προορίζεται για τα κράτη-μέλη.

Αντιδράσεις για τη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικότητας

Ένα ακόμη σημείο τριβής αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, για το οποίο η τελευταία πρόταση του Συμβουλίου προβλέπει χρηματοδότηση μειωμένη κατά περίπου 60 δισ. ευρώ συγκριτικά με τον αρχικό σχεδιασμό της Κομισιόν.

Το ταμείο προορίζεται να στηρίξει επενδύσεις στους τομείς της καθαρής τεχνολογίας, της υγείας, της άμυνας, της ψηφιακής οικονομίας και της έρευνας.

Με δεδομένο ότι η αρχική πρόταση προέβλεπε τη διάθεση του 43% των κονδυλίων του σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι η συρρίκνωση της χρηματοδότησης θα αποδυναμώσει την πράσινη μετάβαση.

Παρέμβαση Μέτσολα για την υπέρβαση του αδιεξόδου

Την ανάγκη μετατόπισης της συζήτησης από τις επιμέρους διεκδικήσεις στην αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων ανέδειξε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Κάλεσε τις κυβερνήσεις να υπερβούν τις «κόκκινες γραμμές», υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι η έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού προϋποθέτει τη συγκέντρωση 361 ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συνεπώς, τη συνεκτίμηση των αιτημάτων των ευρωβουλευτών.

Χωρίς να προδικάσει τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παράκαμψης των κοινοβουλευτικών θέσεων, υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωσή τους στη διαπραγμάτευση θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας.

Η Μέτσολα αναφέρθηκε επίσης στα στενά χρονικά περιθώρια που διαμορφώνουν οι επικείμενες εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών προεδρικών εκλογών του Απριλίου, διαβεβαιώνοντας ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται για τη συγκρότηση των απαιτούμενων πλειοψηφιών.